"برشلونة سرقوا مني 7 بطولات" .. فلورنتينو بيريز يدعو لانتخابات عاجلة في ريال مدريد ويكشف حقيقة إصابته بالسرطان!

وتطرق بيريز إلى قضية نيجريرا الشهيرة واتهام برشلونة برشوة الحكام، حيث قال:"منذ 3 سنوات علمنا بهذه القضية، الفضيحة الأكبر في التاريخ، استمروا في الدفع لمدة عقدين من الزمن، والمشكلة هي أن العقد الثالث يضم نفس الحكام، فزت بـ7 ألقاب دوري أبطال أوروبا و7 دوري إسباني، كان من الممكن وصولهم إلى 14 لقبًا لليجا ولكن تمت سرقة 7 مني بسبب قضية نيجريرا".".
وأكد:"سنقدم ملفًا هامًا إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لقطع الطريق على أي جدل من جذوره لحل القضية من أجل مصلحة كرة القدم العالمية".
وأما عن رابطة الدوري الإسباني:"سوف نقاتل ضد هذا العدو الأبدي، أنا أقاتل ضد الجميع، الفساد الممنهج الموجود في قضية نيجريرا أمر لا يمكن نسيانه، نحن نعد ملفًا من 500 صفحة لإرساله إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عند نهاية الموسم، تحدثت معهم بالفعل، لا توجد سابقة مماثلة كهذه في تاريخ اللعبة".
وتابع:"هناك مؤامرة على ريال مدريد، يمكن رؤية ذلك في الصحف بشكل يومي، رابطة الليجا ساعدت على ظهور شبكة ريليفو من أجل الحديث عنا وانتقاد النادي بشكل مستمر، والنتيجة كانت خسارتهم 25 مليون يورو والاختفاء التام".
وعن مشاجرة فيديريكو فالفيردي مع أوريليان تشواميني:"تصرف غير مقبول، ولكن الأسوأ هو خروج الأمر إلى العلن، أنا هنا منذ 26 سنة، ولم يمر عام لم يتشاجر فيه لاعبان أو حتى 4 لاعبين، لذلك ما يقلقني هو انتشار الخبر".
وواصل تصريحاته:"العديد من المشاجرات حدثت على مدار السنوات الماضية، مثل أي مشادة عادية تحدث بين مجموعة من الشباب، أحدهم يركل زميله والآخر يردها، ثم يعودان كأصدقاء".