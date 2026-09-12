فيديو | "نتمنى مؤامرة تجلب لنا سامرفيل وواتكينز" .. سخرية نصراوية من وجود مخطط لندمير الهلال!

الإعلامي المعروف قال في تصريحات لبرنامج "روتانا سبورت مع وليد":"أعتقد أن هناك مؤامرة على الهلال، لو نظرنا إلى التشكيلة الحالية للفريق سنجد العديد من الأسماء الكبيرة، ونفس الأمر مع الفريق السابق".

وأضاف:"كيف يمكن تفسير ما حدث على مستوى إدارة الكرة في الفريق؟ أنت قمت بالتخلي عن فهد المفرج وأيضًا سعود كريري، وبالنسبة للاعبين الموجودين، من يصدق أن هناك أي شخص يفكر بطريقة صحيحة يتخلى عن مالكوم".

وعن إمكانية تسبب مالكوم في خلق طاقة سلبية حول غرفة الملابس:"نظرت إلى عدد أهدافه؟ 48 هدفًا، وأيضًا هناك بعض وكلاء اللاعبين يستغلون الوفرة المادية للنادي".







