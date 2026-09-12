هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Al Hilal v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
علي سمير

فيديو | "نتمنى مؤامرة تجلب لنا سامرفيل وواتكينز" .. سخرية نصراوية من وجود مخطط لندمير الهلال!

الهلال
النصر
التعاون ضد الهلال
التعاون
دوري روشن السعودي
الخليج ضد النصر
الخليج
الأهلي

هل يتعرض الهلال للاستغلال من بعض الأشخاص؟

يؤمن الناقد الرياضي السعودي عدنان جستنيه، بوجود مؤامرة ضد الهلال في الفترة الأخيرة، مستشهدًا برحيل الجناح البرازيلي مالكوم عن صفوف الفريق.

مالكوم غادر الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة منتقلًا للجزيرة الإماراتي، وذلك في صفقة انتقال حر، مما أثار حالة من الجدل في الرأي العام السعودي.

تذاكر مباريات دوري روشن السعودي!اشترِ تذكرتك الآنَ!


  • Yassine Bounou Malcom HilalGetty

    ماذا قال جستنيه؟

    الإعلامي المعروف قال في تصريحات لبرنامج "روتانا سبورت مع وليد":"أعتقد أن هناك مؤامرة على الهلال، لو نظرنا إلى التشكيلة الحالية للفريق سنجد العديد من الأسماء الكبيرة، ونفس الأمر مع الفريق السابق".

    وأضاف:"كيف يمكن تفسير ما حدث على مستوى إدارة الكرة في الفريق؟ أنت قمت بالتخلي عن فهد المفرج وأيضًا سعود كريري، وبالنسبة للاعبين الموجودين، من يصدق أن هناك أي شخص يفكر بطريقة صحيحة يتخلى عن مالكوم".

    وعن إمكانية تسبب مالكوم في خلق طاقة سلبية حول غرفة الملابس:"نظرت إلى عدد أهدافه؟ 48 هدفًا، وأيضًا هناك بعض وكلاء اللاعبين يستغلون الوفرة المادية للنادي".



    • إعلان

  • سخرية هاني الداود

    وفي نفس السياق، تدخل الإعلامي هاني الداود قائلًا:"أتمنى أن تحدث مؤامرة على نادي النصر تجلب له جابرييل مارتينيلي وأولي واتكينز وكريسنسيو سامرفيل".



  • GOAL ONLY Gabriel Martinelli Hilal GFXGOAL AR

    ضربة قادمة للهلال؟

    أفاد الإعلامي خالد البدر، بأنه في حالة تطبيق قانون اللعب المالي النظيف، فإنه سيحدّ من إنفاق الهلال، أو على الأقل لن يتمكن الزعيم من الإقدام على الإنفاق المفرط، كما فعل في الميركاتو الصيفي، على حد وصفه.

    وأوضح البدر أن ما شهده الميركاتو من "فوضى" في الاستقطابات، لن يستمر مع تطبيق اللعب المالي النظيف، مشيرًا إلى أن الأصوات المعارضة بتطبيق هذا النظام، غالبًا ما تأتي من المهتمين بالشأن الهلالي، مستشهدًا بالأعداد الكبير من اللاعبين الذين تم مخالصهم ماليًا قبل الرحيل.

    ونوّه البدر بأنه بحساب الفارق بين الوفرة والعجز في ميزانية الهلال، فإن الفائض يصل إلى حوالي 300 مليون ريال، وهذا لا يجلب عقد جابرييل مارتينيلي أو يستقطب مدربًا جديدًا.

    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل

  • خطوات تطبيق اللعب المالي النظيف في دوري روشن

    وأشارت تقارير إلى أن رابطة دوري المحترفين السعودي، قد اتخذت خطوات السير من أجل تطبيق مبدأ اللعب المالي النظيف، بدءًا من موسم 2025-2026، من خلال وضع ضوابط مالية، ونقل اختصاصات لجنة الاستدامة المالية إلى "لجنة الرقابة المالية" في الرابطة.

    وبحسب لائحة الرابطة المالية، فقد تقرر العمل بمشروع الرابطة خلال 3 مواسم، عن طريق السماح للأندية بإنفاق 80% من حجم إيراداتها، ثم ينخفض الرقم إلى 70% في موسم 2027-2028.

    وتضمنت اللائحة كذلك الحد الأعلى للعجز المالي وحددته بـ10 ملايين ريال سعودي، وذلك بهدف الحد من الخسائر وتقليص الفجوة بين الإيرادات والمصروفات خلال الأعوام الثلاثة.

    اللائحة المالية الجديدة حددت آلية صارمة لرقابة تنفيذ بنودها، حيث ألزمت الأندية بتقديم تقارير مالية مفصلة مرتين سنويًا، الأولى في مايو والثانية في نوفمبر من نفس العام، وتشمل الإيرادات وكافة المصروفات من رواتب للاعبين والأجهزة الفنية المختلفة ونفقات سوق الانتقالات والمصروفات التشغيلية وأي التزامات مالية متأخرة أو قضايا منظورة.

دوري روشن السعودي
التعاون crest
التعاون
التعاون
الهلال crest
الهلال
الهلال
دوري روشن السعودي
الخليج crest
الخليج
الخليج
النصر crest
النصر
النصر