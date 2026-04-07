موهبة أخرى من ريال مدريد في طريقها إلى كومو؟ سيسك فابريغاس متحمّس لجلب ثالث نجم من أكاديمية النادي إلى الدوري الإيطالي بعد نجاح نيكو باز وخاكوبو رامون
تتبُّع النجم الإسباني القادم
وفقًا للصحفي الإيطالي نيكولو شيرا، حدّد كومو الجناح كأحدث هدف لتعزيز خياراته الهجومية. وواصل النادي الإيطالي الاعتماد بشكل كبير على خزان المواهب في فالدبيباس، مع استراتيجية استقطاب مصممة حول تطوير المواهب ذات السقف المرتفع. وقد ترك اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا بصمة كبيرة هذا الموسم، إذ خاض 36 مباراة في جميع المسابقات مع فِرَق الشباب والرديف. وأكسبته عروضه استدعاءً إلى الفريق الأول، حيث سجل مؤخرًا تمريرة حاسمة في المواجهة الأخيرة ضد إلتشي في ظهوره الوحيد مع الفريق الأول خلال ظهوره الأول في 14 مارس.
الصلة بين مدريد وإيطاليا
هذه الخطوة المحتملة ليست حادثة معزولة، بل هي امتداد لشراكة متنامية بين النادي الإيطالي في الدرجة الأولى والعملاق الإسباني. وقد حقّق فابريغاس بالفعل نجاحًا كبيرًا من خلال دمج لاعبين شبّان سابقين من «بلانكوس» في منظومته التكتيكية. لقد أثبت أن التعليم الفني الذي توفره «لا فابريكا» يترجم بسلاسة إلى المتطلبات الصارمة للدوري الإيطالي.
وقد تألق اللاعب الشاب ضمن هذا النظام، مسجّلًا أربعة أهداف في 28 مباراة مع كاستيا. علاوة على ذلك، فرض هيمنته في دوري أبطال أوروبا للشباب، مسهمًا بهدفين في سبع مشاركات فقط. ومن خلال توفير مسار واضح نحو كرة القدم الاحترافية، وضع النادي نفسه في موقع ممتاز.
بعد مخطط ناجح
إن الإلهام الرئيسي لهذا المسعى يتمثل بلا شك في التأثير الفوري لـ باز، الذي غادر البرنابيو مقابل رسوم قُدّرت بنحو 6 ملايين يورو في عام 2024، وأصبح على الفور شخصية محورية. ويظهر تحوله بوضوح في أرقامه الاستثنائية هذا الموسم، إذ سجل 11 هدفاً وصنع ست تمريرات حاسمة خلال 34 مباراة. وإلى جانبه، كان رامون أيضاً جزءاً أساسياً من هذا المسار لتدفق المواهب. فبعد انضمامه في يوليو الماضي مقابل 2.5 مليون يورو، رسّخ اللاعب البالغ 21 عاماً مكانه في خط الدفاع، خاض 30 مباراة وسجل هدفين. ويصرّ ريال مدريد عموماً على الاحتفاظ بنسبة 50 في المئة من الحقوق الاقتصادية للاعب، لضمان استفادته من أي رسوم بيع مستقبلية.
وقد أُعجب ريال مدريد بصعود باز إلى نجومية الدوري الإيطالي، ويُقال إنه يستعد لإعادته إلى العاصمة الإسبانية، إذ يملك بند إعادة شراء يتيح له ضمه مقابل رسوم زهيدة. إلا أن كومو يأمل في إعادة التفاوض بشأن ذلك البند لضمان حصوله على مبلغ أقرب إلى قيمته السوقية.
ما الذي يحمله المستقبل
وبالنظر إلى المستقبل، فإن إتمام هذه الصفقة سيعزز أكثر مكانة كومو كوجهة جديدة رائدة لنخبة شباب أوروبا. وإذا نجح المدرب في ضم اللاعب الذي يريده، فسيكون لدى النادي فرصة حقيقية للمنافسة باستمرار على مراكز أعلى في جدول الترتيب. أما بالنسبة للجناح الشاب، فسيكون التأقلم سريعًا بالغ الأهمية تمامًا لمحاكاة النجاح الإيطالي اللافت الذي حققه من سبقوه ومواصلة صعوده المهني السريع.