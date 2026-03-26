Paul Pogba Monaco 2025-26

موناكو، بوغبا يعود إلى التسجيل بعد 4 سنوات في المباراة الودية ضد برينتفورد

بعد غياب دام 4 سنوات، عاد اللاعب الفرنسي إلى تسجيل الأهداف في المباراة الودية ضد فريق تحت 23 عامًا التابع للنادي الإنجليزي.

قد تكون المباراة ودية، لكن عودة بول بوغبا إلى التسجيل تشكل خبراً مهماً. سجل لاعب الوسط الفرنسي هدفاً خلال المباراة التي نظمها نادي موناكو ضد فريق برينتفورد تحت 23 عاماً، والتي انتهت بنتيجة 2-1 لصالح النادي الإنجليزي. كانت هذه المباراة فرصة لتعزيز اللياقة البدنية ولرؤية لاعب يوفنتوس السابق يعود إلى التسجيل بعد غياب دام 4 سنوات كاملة عن آخر مرة سجل فيها.

كان عامًا صعبًا للغاية بالنسبة لبوغبا، ولم تسر عملية إعادة إحيائه مع موناكو، حتى الآن، وفقًا للخطط الموضوعة. لكن في الجزء الأخير من الموسم، قد يعود اللاعب المولود عام 1993 لمساعدة زملائه، وقد يكون الهدف، حتى لو كان في مباراة ودية، أول إشارة على عودته.

    لعب بوجبا أساسياً في المباراة ضد فريق برينتفورد تحت 23 عاماً، وسجل هدفاً بضربة قوية بقدمه اليمنى من على حافة منطقة الجزاء. كانت تسديدة مباشرة من اللمسة الأولى، سددها على الأرض بعد ارتداد الكرة من القائم. هدف على طريقة بوجبا، بعد مرور 4 سنوات على آخر هدف سجله في فبراير 2022 ضد بيرنلي وهو يرتدي قميص مانشستر يونايتد.

  • عام مليء بالمصاعب

    كان من المفترض أن تشهد مباراة موناكو عودة بوجبا إلى سابق عهده، لكنه لم يظهر كثيرًا هذا العام. فقد عمل خلال الصيف على استعادة لياقته البدنية، لكنه لم يتمكن من الظهور لأول مرة إلا في 22 نوفمبر ضد رين. خمس دقائق، تلاها 4 دقائق ضد باريس سان جيرمان و21 دقيقة ضد بريست، قبل أن يتوقف عن اللعب بسبب إصابة في ربلة الساق.

    وقد غاب لفترة طويلة، ولم يعد للتدريبات إلا في الأسبوع الماضي، لكنه لم يشارك في الفوز 2-1 على ليون. وستكون فترة التوقف مفيدة، في هذا الصدد، لمنحه دقائق لعب واستعادة لياقته. وقد يمنحه الهدف، بعد أن لعب 30 دقيقة فقط هذا العام، الثقة ويكون مؤشراً مهماً للشهرينالأخيرين من العام.

