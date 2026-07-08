"المشروع لم ينجح" .. موناكو يقدم تحديثًا بشأن مستقبل بول بوجبا

خلال مؤتمر صحفي مع المدرب الجديد فيليبي لويس، أوضح المسؤول في النادي الفرنسي أن النادي مضطر إلى تقليص نفقاته بسبب سقف الرواتب الذي فرضته اللجنة الوطنية للرقابة المالية في كرة القدم (DNCG)، وبالتالي قد يضطر اللاعبون ذوو الرواتب الأعلى إلى مغادرة موناكو، مثل لاعب يوفنتوس السابق نفسه وإريك داير.

تياجو سكورو قال: "بوجبا؟ إنها حالة معقدة للغاية. نكنّ احترامًا كبيرًا لبول كشخص. عندما انضم إلينا، كان إيجابيًا للغاية وساعد اللاعبين الشباب في الفريق. لكن الحقيقة هي أن المشروع معه لم يسر كما كنا نأمل في الموسم الماضي. كانت التوقعات الأولية مختلفة تمامًا. أعتقد أنه من الصواب تقييم مستواه أسبوعًا بعد أسبوع، ومراقبة تقدمه من الناحيتين البدنية والتقنية. ثم سيكون القرار بيد المدرب: سيقرر فيليبي لويس ما إذا كان سيمنحه فرصة للعب أم لا. أمامنا الصيف بأكمله لفهم المستوى الذي سيصل إليه بول".

وأضاف: "هل يمكنه الرحيل؟ نعم، بالطبع. لطالما كانت علاقتنا مع بول مفتوحة وشفافة. إذا لم تعد أهداف اللاعب وأهداف النادي متطابقة في مرحلة ما، فسيتعين علينا إيجاد حل. الأداء هو الذي سيقدم جميع الإجابات التي نحتاجها. قد يرحل، ولكنه قد يبقى أيضًا".