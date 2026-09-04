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أحمد فرهود

موناكو يحول ليلة باريس سان جيرمان الاحتفالية إلى كابوس.. و"هل تتكرر تجربة كيليان مبابي مع فيران توريس؟"

فقرات ومقالات
باريس سان جيرمان
فيران توريس
لويس إنريكي
عثمان ديمبيلي
موناكو
كيليان مبابي
ريال مدريد
باريس سان جيرمان ضد موناكو
الدوري الفرنسي

باريس يحتاج إلى إعادة حساباته فورًا..

"ماذا يحدث.. هل هي كبوة جواد أم بداية الانهيار الفعلي؟!"؛ سؤال يطرح نفسه بقوة الآن، وذلك بعد السقوط المحلي الجديد للعملاق الفرنسي باريس سان جيرمان.

باريس خسر (1-2) أمام نادي موناكو، مساء يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الفرنسي، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

وبهذه النتيجة.. تجمد الفريق الباريسي عند النقطة الثانية، في "المركز الثاني عشر" بجدول ترتيب الدوري الفرنسي؛ بينما حصد موناكو نقطته التاسعة، في "الصدارة".

نعم؛ فريق موناكو الأول لكرة القدم يقدّم بداية موسم أكثر من رائعة، أكملها بفوزه المهم والغالي على باريس سان جيرمان.

وجاءت ثنائية فريق الإمارة، عن طريق فلافيو نازينهو وستانيس إيدومبو، في الدقيقتين 58 و72؛ بعدما تقدم باريس بواسطة مدافعه وقائده ماركينيوس، في الدقيقة 31.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد سقوط باريس سان جيرمان أمام موناكو..

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    موناكو يحول احتفالية باريس سان جيرمان إلى "كابوس"

    عاش العملاق العاصمي باريس سان جيرمان "ليلة احتفالية"؛ وذلك قبل إطلاق صافرة بداية المواجهة ضد نادي موناكو، في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الفرنسي 2026-2027.

    نعم.. باريس احتفل مع جماهيره بـ"صفقاته الجديدة"؛ بالإضافة إلى تمديد عقد مديره الفني الإسباني لويس إنريكي وخماسي الفريق، وهم:

    * 1/ لوكاس بيرالدو.

    * 2/ سيني مايولو.

    * 3/ جواو نيفيش.

    * 4/ فابيان رويز.

    * 5/ ويليان باتشو.

    لكن.. الليلة التي بدأت بـ"احتفالية الصفقات وتجديد العقود"، انتهت بأسوأ شكلٍ ممكن للفريق الباريسي؛ وذلك بخسارته أمام فريق موناكو الأول لكرة القدم، بهدف مقابل اثنين.

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    باريس سان جيرمان "بلا أي انتصار محلي" حتى الآن!

    الآن.. لننتقل إلى البداية المحلية الكارثية لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي بصفةٍ عامة، في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: خسارة لقب كأس السوبر الفرنسي ضد نادي لانس.

    * ثانيًا: تعادلان وخسارة في أول 3 جولات بمسابقة الدوري الفرنسي.

    نعم.. صدق أو لا تصدق عزيزي القارئ؛ باريس سان جيرمان لم يحقق أي انتصار محلي في الموسم الحالي، حتى وقتنا هذا.

    وربما هذه البداية المحلية الكارثية للفريق الباريسي؛ تعود إلى مجموعة من الأسباب المهمة، وهي:

    * السبب الأول: عقلية اللاعبين.

    * السبب الثاني: عدم الجاهزية البدنية.

    * السبب الثالث: تأثير التناوب المتكرر.

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    أسباب "البداية المحلية الكارثية" للفريق الباريسي

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ سنتطرق بشكلٍ أكبر إلى الأسباب التي قد تكون وراء البداية المحلية الكارثية لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

    * أولًا: عقلية اللاعبين

    الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الأول لكرة القدم، حذر من هذا الأمر كثيرًا؛ حيث قال إنه على لاعبيه عدم التشبُع والاكتفاء بما حققوه، في الموسمين الماضيين.

    لكن يبدو أن كلماته لم تصل إلى اللاعبين بعد؛ حيث نشعر أن الكثير من نجوم الفريق الباريسي يلعبون بـ"تعالي"، بعد أن أصبحوا أبطال أوروبا في آخر موسمين.

    * ثانيًا: المعاناة البدنية

    معظم نجوم باريس سان جيرمان عادوا إلى التدريبات مؤخرًا؛ وذلك بعد انتهاء إجازتهم، التي أعقبت المشاركة في بطولة كأس العالم 2026.

    ولذا.. قد يكون هؤلاء النجوم، لم يصلوا للجاهزية البدنية الكاملة بعد، على أن يتحسن مستواهم تدريجيًا خلال الموسم؛ مثلما حدث في آخر عامين، وإن كانت النتائج أفضل بالطبع - وقتها -.

    * ثالثًا: كثرة التناوب

    وجد إنريكي حرية كبيرة للغاية، في آخر عامين؛ لتطبيق سياسة "التناوب" بين اللاعبين، خاصة بين البطولات المحلية والقارية.

    هذا "التناوب" يبدو أنه يضر الفريق الباريسي ولا يفيده، في الموسم الرياضي الحالي؛ خاصة في ظل عدم تأقلُم بعض الصفقات الجديدة، حتى الآن.

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    هل يتكرر سيناريو كيليان مبابي مع فيران توريس؟!

    أخيرًا.. لا يُمكن أن نختم تقريرنا دون الحديث عن لاعبين اثنين، في صفوف نادي باريس سان جيرمان؛ وذلك خلال مواجهة فريق موناكو في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الفرنسي 2026-2027، وهما:

    * أولًا: الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي.

    * ثانيًا: المهاجم الإسباني فيران توريس.

    ديمبيلي وتوريس دخلا كـ"بديلين"، في الشوط الثاني من مواجهة فريق موناكو الأول لكرة القدم؛ إلا أنهما لم يستطعا إنقاذ النادي الباريسي، من الهزيمة.

    وكان ديمبيلي خطيرًا، وسبب قلقًا كبيرًا على دفاعات موناكو، بعد نزوله "بديلًا" في الشوط الثاني؛ بينما سجل توريس هدفًا، تم إلغاؤه بداعي التسلل.

    وأساسًا.. توريس سجل ثنائية في أول ظهور مع الفريق الباريسي، قبل أن يضيّع فرصًا في غاية السهولة خلال المباراة الثانية؛ ثم إلغاء هدف له في اللقاء الثالث ضد موناكو.

    ويأتي كل ذلك في ظل عدم تحقيق باريس، أي انتصار منذ التعاقد مع توريس؛ ليظهر لنا وكأن "لعنة برشلونة" قد أصابت هذا اللاعب، في الموسم الحالي.

    وقام توريس بالانتقاص كثيرًا من برشلونة، بعد الانتقال إلى باريس سان جيرمان؛ حيث قال: "اتخذت خطوة أكبر في مسيرتي.. أنا ألعب الآن مع أبطال أوروبا".

    لكن.. "هل تتذكرون ما حدث مع المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، الذي انضم إلى العملاق الإسباني ريال مدريد، وهم أبطال أوروبا؟!"؛ نعم.. هذا اللاعب خسر كل شيء في العامين الأخيرين بقميص الميرينجي، بينما تربع فريقه السابق باريس سان جيرمان على عرش القارة.

    وربما يتكرر الأمر الآن مع توريس؛ لكننا لا زلنا في بداية الموسم الرياضي الحالي فقط، والحكم على ذلك مبكر للغاية.