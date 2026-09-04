موناكو يحول ليلة باريس سان جيرمان الاحتفالية إلى كابوس.. و"هل تتكرر تجربة كيليان مبابي مع فيران توريس؟"

"ماذا يحدث.. هل هي كبوة جواد أم بداية الانهيار الفعلي؟!"؛ سؤال يطرح نفسه بقوة الآن، وذلك بعد السقوط المحلي الجديد للعملاق الفرنسي باريس سان جيرمان.

باريس خسر (1-2) أمام نادي موناكو، مساء يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الفرنسي، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

وبهذه النتيجة.. تجمد الفريق الباريسي عند النقطة الثانية، في "المركز الثاني عشر" بجدول ترتيب الدوري الفرنسي؛ بينما حصد موناكو نقطته التاسعة، في "الصدارة".

نعم؛ فريق موناكو الأول لكرة القدم يقدّم بداية موسم أكثر من رائعة، أكملها بفوزه المهم والغالي على باريس سان جيرمان.

وجاءت ثنائية فريق الإمارة، عن طريق فلافيو نازينهو وستانيس إيدومبو، في الدقيقتين 58 و72؛ بعدما تقدم باريس بواسطة مدافعه وقائده ماركينيوس، في الدقيقة 31.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد سقوط باريس سان جيرمان أمام موناكو..