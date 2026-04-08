وجد الفائز بكأس العالم نفسه في ورطة بعد أن ألمح إلى أنه يفضّل الحياة في العاصمة الإسبانية، ما أدى إلى إيقاف داخلي حرمه من المشاركة في فوز تشيلسي بكأس الاتحاد الإنجليزي على بورت فايل. كما سيُحرم فرنانديز من مباراة تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام مانشستر سيتي هذا الأسبوع. وعلى الرغم من الاحتكاك، تشير مصادر داخل النادي إلى أن الباب لا يزال مفتوحًا أمام فرنانديز لاستعادة مكانه في التشكيلة الأساسية وحتى ارتداء شارة القيادة مجددًا هذا الموسم، وفقًا لصحيفة الغارديان.

وفي حديثه عن قرار تنفيذ العقوبة، كان روزينيور حازمًا بشأن المعايير الثقافية المطلوبة في ستامفورد بريدج. وقال مدرب البلوز: "من المخيب للآمال أن يتحدث إنزو بهذه الطريقة. ليست لدي أي كلمات سيئة أقولها عنه، لكن تم تجاوز خط فيما يتعلق بثقافتنا وما نريد بناءه".