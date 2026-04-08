موقف تشيلسي من إعادة دمج إنزو فرنانديز كُشف بعد حظر داخلي بسبب تلميح لانتقاله إلى ريال مدريد
موقف روزينيور المتشدد
وجد الفائز بكأس العالم نفسه في ورطة بعد أن ألمح إلى أنه يفضّل الحياة في العاصمة الإسبانية، ما أدى إلى إيقاف داخلي حرمه من المشاركة في فوز تشيلسي بكأس الاتحاد الإنجليزي على بورت فايل. كما سيُحرم فرنانديز من مباراة تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام مانشستر سيتي هذا الأسبوع. وعلى الرغم من الاحتكاك، تشير مصادر داخل النادي إلى أن الباب لا يزال مفتوحًا أمام فرنانديز لاستعادة مكانه في التشكيلة الأساسية وحتى ارتداء شارة القيادة مجددًا هذا الموسم، وفقًا لصحيفة الغارديان.
وفي حديثه عن قرار تنفيذ العقوبة، كان روزينيور حازمًا بشأن المعايير الثقافية المطلوبة في ستامفورد بريدج. وقال مدرب البلوز: "من المخيب للآمال أن يتحدث إنزو بهذه الطريقة. ليست لدي أي كلمات سيئة أقولها عنه، لكن تم تجاوز خط فيما يتعلق بثقافتنا وما نريد بناءه".
مجموعة القيادة ومستقبل شارة القيادة
على الرغم من أن فرنانديز كثيراً ما قاد الفريق في غياب ريس جيمس، أوضح مسؤولو تشيلسي أنه لم يُعيَّن رسمياً قط نائباً وحيداً للقائد. وبدلاً من ذلك، يظل جزءاً من مجموعة قيادية أوسع تضم مويسيس كايسيدو وكول بالمر. وتشير الغارديان إلى أن النادي يراه شخصية «ألفا» وأن سلطته الطبيعية تجعله مرشحاً لهذا الدور بمجرد اكتمال إعادة دمجه. ورأت الإدارة الهرمية أنه كان لا بد من اتخاذ موقف بعد أن عبّر اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً عن إعجابه بأسلوب الحياة في مدريد وبنجوم ريال مدريد السابقين. واعتُبرت هذه التصريحات العلنية غير مفيدة من قبل المديرين الرياضيين، ولا سيما أنها جاءت بالتزامن مع انتقادات لخروج المدير السابق إنزو ماريسكا.
طلب انتقال وسعر مذهل
لا يزال الوضع متقلبًا، إذ تشير تقارير من إسبانيا إلى أن اللاعب بعيد كل البعد عن الاستقرار. ووفقًا لصحيفة إل تشيرينغيتو، يستعد فرنانديز لتقديم طلب انتقال رسمي لإجبار النادي على السماح له بالرحيل في الصيف إلى ريال. ومع ذلك، ومع امتداد عقده الحالي حتى عام 2032، لا يواجه تشيلسي أي ضغط للبيع، وقد وضع النادي، بحسب التقارير، سعرًا خياليًا قدره 130 مليون جنيه إسترليني (175 مليون دولار) على لاعب الوسط لردع أي مهتمين محتملين.
دعم الفريق والطريق إلى الأمام
على الرغم من التوتر في القمة، لا يزال فرنانديز يحظى بدعم زملائه في الفريق. وأفادت تقارير أن شخصيات بارزة في غرفة الملابس ضغطت على روزينيور لرفع الإيقاف قبل المواجهة أمام مانشستر سيتي، معتبرةً أن الأرجنتيني عنصر حيوي في منظومتهم التكتيكية. وبينما لم تُفضِ تلك المناشدة إلى عودة فورية، يراقب النادي عن كثب رد فعله على العقوبة. وينصبّ تركيز تشيلسي الأساسي الآن على ضمان أن يكون فرنانديز مُنصبّاً على ما يقدمه داخل الملعب، بينما يسعون لحجز مقعد في دوري أبطال أوروبا وتحقيق مجد كأس الاتحاد الإنجليزي. ومع اقتراب نصف نهائي ضخم أمام ليدز يونايتد، يأمل البلوز أن تكون هذه الفترة من الانضباط الداخلي بمثابة إعادة ضبط للاعب الذي لا يزال أحد أكثر المواهب قيمة في الدوري الإنجليزي الممتاز.