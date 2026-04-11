وفيما يتعلق بصيحات الاستهجان ضد شلوتربيك، قال الخبير سامي خضيرة لدى DAZN: "أعتقد أن البند بحد ذاته، الذي يسمح له بالرحيل مبكرًا، ليس هو الأسوأ حتى. بل إن المشكلة تكمن في أنه يسري الآن في الصيف". وشرح بطل العالم لعام 2014: "إذا جددت الآن ثم قد ترحل بعد ثلاثة أشهر - فهذا لا يعجب أحدًا. ثم في أجواء عاطفية كهذه هنا في دورتموند. لذلك أعتقد أنهم، نعم، مستاؤون وغاضبون إلى حد ما، ثم يعبرون عن امتعاضهم".

وحاسمًا لتهدئة الأمور قليلًا هو الآن "التواصل"، بحسب خضيرة. وشلوتربيك "شخص محترم ولاعب كرة قدم رائع". والآن يتعين الحرص على "عدم إظهار لاعب فرايبورغ السابق في صورة خاطئة، وعدم السماح بظهور أجواء سلبية هنا خلال الأسابيع والأشهر المقبلة".

وبنبرة نقدية، تحدث خبير Sky ديتمار هامان: "لقد وقع العقد لأنه لا يملك ناديًا الآن. من الواضح أنه يود الذهاب إلى مكان آخر حيث تكون لديه فرصة أفضل للفوز بالدوري أو بدوري أبطال أوروبا. وأن دورتموند يقبل بذلك، وأنه يمكن تفعيل بند الشرط الجزائي بعد ثلاثة أشهر أو عشرة أسابيع فقط من توقيع العقد، فهذا لا أفهمه من جانب النادي".

وكان اللاعب السابق قد أبدى تشاؤمه حتى قبل صيحات الاستهجان ضد شلوتربيك: "أنا متشوق جدًا لمعرفة كيف سيتفاعل المشجعون اليوم مع ذلك، لأن هذه التركيبة بأكملها بالنسبة لي خطيرة للغاية، ليس فقط للاعب، بل أيضًا للنادي".