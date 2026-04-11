أثناء تلاوة التشكيلة الأساسية لبوروسيا دورتموند لمباراة الدوري الألماني ضد باير ليفركوزن بعد ظهر السبت، اختلطت الصيحات الاستهجانية بتصفيق الجماهير في المدرجات عند ذكر اسم شلوتربيك.
"موقف بالغ الخطورة": جماهير دورتموند تطلق صافرات الاستهجان ضد نيكو شلوتربيك بعد تمديد عقده
من الواضح أنها ردّة فعل على شروط تمديد عقد اللاعب الدولي البالغ من العمر 26 عامًا. وكان بوروسيا دورتموند قد أعلن يوم الجمعة أن شلوتربيك، بعد مفاوضات شاقة، مدّد عقده الذي كان ساريًا حتى عام 2027 إلى عام 2031. غير أنه يُقال إن العقد يتضمن شرطًا جزائيًا للرحيل، يسري بالفعل اعتبارًا من هذا الصيف ولأندية مختارة. ومن المفترض أن تتراوح قيمة مبلغ الانتقال المُحدد في هذه الحالة بين 50 و60 مليون يورو.
ولم يُرِد مدير دورتموند الرياضي الجديد، أولي بوك، الإدلاء بأي تصريحات بشأن تفاصيل العقد قبل مباراة باير. وقال بدلًا من ذلك عبر Sky: "أعتقد أنه من المهم جدًا أن يبعث نيكو بإشارة بأنه يريد البقاء هنا وأنه مدّد عقده هنا. وكما ألمحنا سابقًا، لن نعلّق على أي تفاصيل تخص العقد. وسيبقى الأمر كذلك، لأننا نملك علاقة ثقة قوية جدًا مع اللاعب. أجرينا محادثات جيدة وقوية من حيث المضمون، وأنا واثق تمامًا من أن نيكو يرغب في البقاء معنا لفترة طويلة جدًا."
هامان عن شلوتربك: «من الواضح تماماً أنه يودّ الذهاب إلى مكان آخر»
وفيما يتعلق بصيحات الاستهجان ضد شلوتربيك، قال الخبير سامي خضيرة لدى DAZN: "أعتقد أن البند بحد ذاته، الذي يسمح له بالرحيل مبكرًا، ليس هو الأسوأ حتى. بل إن المشكلة تكمن في أنه يسري الآن في الصيف". وشرح بطل العالم لعام 2014: "إذا جددت الآن ثم قد ترحل بعد ثلاثة أشهر - فهذا لا يعجب أحدًا. ثم في أجواء عاطفية كهذه هنا في دورتموند. لذلك أعتقد أنهم، نعم، مستاؤون وغاضبون إلى حد ما، ثم يعبرون عن امتعاضهم".
وحاسمًا لتهدئة الأمور قليلًا هو الآن "التواصل"، بحسب خضيرة. وشلوتربيك "شخص محترم ولاعب كرة قدم رائع". والآن يتعين الحرص على "عدم إظهار لاعب فرايبورغ السابق في صورة خاطئة، وعدم السماح بظهور أجواء سلبية هنا خلال الأسابيع والأشهر المقبلة".
وبنبرة نقدية، تحدث خبير Sky ديتمار هامان: "لقد وقع العقد لأنه لا يملك ناديًا الآن. من الواضح أنه يود الذهاب إلى مكان آخر حيث تكون لديه فرصة أفضل للفوز بالدوري أو بدوري أبطال أوروبا. وأن دورتموند يقبل بذلك، وأنه يمكن تفعيل بند الشرط الجزائي بعد ثلاثة أشهر أو عشرة أسابيع فقط من توقيع العقد، فهذا لا أفهمه من جانب النادي".
وكان اللاعب السابق قد أبدى تشاؤمه حتى قبل صيحات الاستهجان ضد شلوتربيك: "أنا متشوق جدًا لمعرفة كيف سيتفاعل المشجعون اليوم مع ذلك، لأن هذه التركيبة بأكملها بالنسبة لي خطيرة للغاية، ليس فقط للاعب، بل أيضًا للنادي".
Leistungsdaten نيكو شلوتربيك لدى بوروسيا دورتموند
المشاركات الأهداف التمريرات الحاسمة البطاقات الصفراء البطاقات الحمراء 156 10 18 26 3