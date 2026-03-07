قبل موقعة تشيلسي في دوري الأبطال.. كشف سر "التراجع المفاجئ" لباريس سان جيرمان!

شهد ملعب "حديقة الأمراء" مشهداً غير مألوف حين انطلقت بعض صافرات الاستهجان أثناء خروج اللاعبين عقب الخسارة أمام موناكو بنتيجة (1-3) في مساء الجمعة.

هذه النتيجة جاءت في أسوأ توقيت ممكن، قبل أيام قليلة من استحقاق أوروبي بالغ الأهمية أمام تشلسي الإنجليزي في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، علمًا بأن النادي الباريسي يحتل صدارة الليج 1 برصيد 57 نقطة، بفارق 4 نقاط أمام لانس.

وراء هذه العثرة، تثير العديد من المؤشرات الداخلية التساؤلات حول الحالة البدنية والفنية للفريق، فبين التحضيرات المضطربة، والثقة المهزوزة، والإصابات المستمرة، تكشف كواليس هذه الفترة الدقيقة عن واقع أكثر تعقيداً.