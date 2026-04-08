من المفترض أن يتم توليدها في المقام الأول عبر المبيعات. ويأمل بطل ألمانيا القياسي، وفقًا لذلك، أن يقوم السبيرز المهددون بالهبوط بتفعيل خيار الشراء البالغ، بحسب ما يُتداول، 30 مليون يورو للاعب جواو بالينيا المُعار حاليًا، وذلك في حال ضمنوا البقاء. ووفقًا لـSky فإن التوجه يميل بالفعل إلى ذلك، إذ إن بالينيا أقنع خاصة في المرحلة الأولى من الموسم، وبرز حتى كمسجل للأهداف.

كما يُفترض أن يدرّ برايان سرقسطة، المُعار حاليًا إلى روما، أموالًا على البافاريين أيضًا، غير أن هذه الحالة قد تكون أكثر تعقيدًا بعض الشيء. فقد تم فسخ عقد إعارة سرقسطة مع سيلتا فيغو في فبراير، وبعد ذلك انتقل الإسباني إلى روما على سبيل الإعارة مقابل رسوم قدرها مليونا يورو.

ويُقال إن الجيالوروسي لديهم التزام بالشراء إذا خاض سرقسطة 50% من دقائق اللعب الممكنة حتى نهاية الموسم، وتأهلت روما إلى دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي. والثاني يبدو حاليًا أكثر ترجيحًا بكثير. إذ تحتل روما حاليًا المركز السادس، لكنها تتخلف بأربع نقاط عن مراكز دوري الأبطال.

لكن سرقسطة لم يعد يلعب أي دور بعد ثلاثة ظهورات جيدة وبعض المشاركات الأولى أساسيًا. ففي الدوري الإيطالي، جلس اللاعب البالغ 24 عامًا على مقاعد البدلاء لأكثر من 90 دقيقة أربع مرات متتالية. ويبقى من المشكوك فيه ما إذا كانت روما ستُقدم فعلًا على الشراء في الصيف.