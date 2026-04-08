كما أفادت مجلة Sport Bild، يستطلع عضو مجلس إدارة الرياضة ماكس إيبرل والمدير الرياضي كريستوف فرويند السوق بحثًا عن ظهير أيمن جديد ولاعب بديل للويس دياز وللجهة الهجومية اليسرى. ووفقًا لذلك، يخططون لمعالجة هاتين النقطتين في تشكيلة الفريق بميزانية انتقالات تبلغ نحو 80 مليون يورو.
موقعا بناء ومرشحون كُثر: بايرن ميونيخ يخطط على ما يبدو لإنفاق ما يصل إلى 80 مليون يورو على صفقات الانتقال
من المفترض أن يتم توليدها في المقام الأول عبر المبيعات. ويأمل بطل ألمانيا القياسي، وفقًا لذلك، أن يقوم السبيرز المهددون بالهبوط بتفعيل خيار الشراء البالغ، بحسب ما يُتداول، 30 مليون يورو للاعب جواو بالينيا المُعار حاليًا، وذلك في حال ضمنوا البقاء. ووفقًا لـSky فإن التوجه يميل بالفعل إلى ذلك، إذ إن بالينيا أقنع خاصة في المرحلة الأولى من الموسم، وبرز حتى كمسجل للأهداف.
كما يُفترض أن يدرّ برايان سرقسطة، المُعار حاليًا إلى روما، أموالًا على البافاريين أيضًا، غير أن هذه الحالة قد تكون أكثر تعقيدًا بعض الشيء. فقد تم فسخ عقد إعارة سرقسطة مع سيلتا فيغو في فبراير، وبعد ذلك انتقل الإسباني إلى روما على سبيل الإعارة مقابل رسوم قدرها مليونا يورو.
ويُقال إن الجيالوروسي لديهم التزام بالشراء إذا خاض سرقسطة 50% من دقائق اللعب الممكنة حتى نهاية الموسم، وتأهلت روما إلى دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي. والثاني يبدو حاليًا أكثر ترجيحًا بكثير. إذ تحتل روما حاليًا المركز السادس، لكنها تتخلف بأربع نقاط عن مراكز دوري الأبطال.
لكن سرقسطة لم يعد يلعب أي دور بعد ثلاثة ظهورات جيدة وبعض المشاركات الأولى أساسيًا. ففي الدوري الإيطالي، جلس اللاعب البالغ 24 عامًا على مقاعد البدلاء لأكثر من 90 دقيقة أربع مرات متتالية. ويبقى من المشكوك فيه ما إذا كانت روما ستُقدم فعلًا على الشراء في الصيف.
- AFP
هل سينهي بايرن ميونخ ومين-جاي كيم فصلهما المشترك هذا الصيف؟
بالإضافة إلى ذلك، يُفترض أن يدرّ مين-جاي كيم على بطل ألمانيا القياسي في الصيف مبلغًا كبيرًا من المال. في المباريات المهمة لا يفعل الكوري الجنوبي سوى الجلوس على دكة البدلاء، لأن دايو أوباميكانو ويوناتان تاه أساسيان. وفي الدوري الألماني يحصل رغم ذلك على وقت لعب لا بأس به، غير أن بايرن ميونخ يملك أيضًا خيارين إضافيين في قلب الدفاع هما هيروكي إيتو ويوسيب ستانيشيتش.
ومنذ وصول تاه في الصيف الماضي على أبعد تقدير، يُعد كيم مرشحًا للبيع. عقده ممتد حتى 2028، إلا أنه يُنظر إلى أنه من غير المرجح أن يُكمله. ووفقًا لما أفاد به Calciomercato، فإن كيم مطروح على طاولة نادي إيه سي ميلان. وكانَت صحيفة بيلد قد ذكرت مؤخرًا أن بايرن ميونخ سيكون مستعدًا للتفاوض ابتداءً من عرض ملموس يتجاوز 30 مليون يورو. وفي الصيف الماضي كان اللاعب البالغ 29 عامًا قد رفض الرحيل عن بايرن ميونخ، لكن ذلك قد يتغير الآن.
- Getty Images
بايرن ميونخ: المرشحون المزعومون للانتقال
إذا ما أتيح لنادي بايرن ميونخ بالفعل، عبر بيع لاعبين، ميزانية انتقالات بقيمة 80 مليون يورو، فإن غيفاييرو ريد من فينورد روتردام وجوش أتشيمبونغ من تشيلسي يُعدّان أبرز المرشحين للانتقال لشغل مركز الظهير الأيمن.
أما بالنسبة لمركز الجناح الهجومي خلف لويس دياز، فيُقال إن قائمة المرشحين أكبر بكثير وتضم أسماء أكثر شهرة تُبحث في الإدارة. وتُذكر أسماء نيكو ويليامز، سعيد المَلا، رايان ميسي، ماليك فوفانا، بازومانا توري وكيفن شاده. كما يرد اسما يان ديوماندي وفيل فودين في التقرير، غير أن التعاقد معهما يبدو، أولًا، صعب التحقيق ضمن ميزانية الانتقالات، وثانيًا، غير منطقي بالنظر إلى وضع دياز ومستواه.
وقد يكون أريجون إبراهيموفيتش خيارًا أقل تكلفة، إذ سيعود في الصيف من إعارة لدى نادي هايدنهايم، بعدما أصبح لأول مرة في مسيرته الاحترافية لاعبًا أساسيًا ثابتًا. ويُقال إن فينسنت كومباني ينظر إلى تطور لاعب منتخب ألمانيا للناشئين بشكل «إيجابي».
بايرن ميونخ، جدول المباريات: المباريات القادمة لبايرن ميونخ
التاريخ الوقت المباراة السبت، 11 أبريل 18:30 إف سي سانت باولي - إف سي بايرن (الدوري الألماني) الأربعاء، 15 أبريل 21:00 إف سي بايرن - ريال مدريد (دوري أبطال أوروبا) الأحد، 19 أبريل 17:30 إف سي بايرن - في إف بي شتوتغارت (الدوري الألماني) الأربعاء، 22 أبريل 20:45 باير ليفركوزن - إف سي بايرن (كأس ألمانيا)