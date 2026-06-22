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New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
مصعب صلاح

موعد مباراة مصر القادمة ضد إيران في كأس العالم 2026 .. والقنوات الناقلة

مصر
كأس العالم
إيران
مصر ضد إيران

كل ما تريد معرفته عن موعد مباراة مصر القادمة في الجولة الثانية من مباريات كأس العالم 2026 ضد إيران بعد الفوز على نيوزيلندا

يترقب جمهور مصر مواجهة منتخب بلاده المقبلة في كأس العالم 2026 حينما يلعب ضد إيران في الجولة الثالثة من المونديال على ملعب "لومين" في مدينة سياتل الأمريكية.

المنتخب المصري تعادل في افتتاح المونديال أمام بلجيكا بهدف لمثله، قبل الفوز على نيوزيلندا ليتصدر المجموعة برصيد 4 نقاط.

وكان إيران قد تعادل مع نيوزيلندا بهدفين لمثلهما وتعادل سلبيًا أمام بلجيكا ليمتلك نقطتين فقط من مباراتين.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة مصر القادمة ضد إيران في الجولة الثالثة من مباريات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة.

  • ما موعد مباراة مصر القادمة ضد إيران في كأس العالم 2026؟

    موعد مباراة مصر القادمة ضد إيران في كأس العالم 2026 هو صباح السبت الموافق 27 يونيو 2026 على ملعب لومين في مدينة سياتل الأمريطية.

    وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة صباحًا بتوقيت مصر والسعودية، السابعة صباحًا بتوقيت الإمارات.

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  • ما القنوات الناقلة لمباراة مصر القادمة ضد إيران في كأس العالم 2026؟

    تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات كأس العالم بشكل حصري في الشرق الأوسط، لذا يمكنك مشاهدة مباراة مصر القادمة ضد إيران في كأس العالم 2026، عبر شاشتها.

    وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN Max 1  بتعليق علي محمد علي وbeIN Max 3 بجانب قناة beIN FIFA WORLD CUP المفتوحة.

  • ما هو تردد قناة بي إن المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة مصر وإيران في كأس العالم 2026؟

    تردد قناة بين سبورت المجانية الجديدة على النايل سات

    القناةbeIN Sports FIFA World Cup
    القمرنايل سات
    التردد12245
    الاستقطابعمودي (V)
     الترميز27500
    المعامل2/3 – DVB-S2 8PSK

    تردد قناة بين سبورت المجانية الجديدة على العرب سات

    القناةbeIN Sports FIFA World Cup
    القمرعرب سات
    التردد10850
    الاستقطابعمودي (V)
     الترميز27500
    المعامل2/3 – DVB-S2 8PSK

  • كيف تشاهد مباراة مصر القادمة ضد إيران في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

    لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة مصر القادمة ضد إيران في كأس العالم 2026 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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    المباراةالموعد القنوات الناقلةالتعليقالملعب
    مصر - إيرانالسبت 27 يونيو 2026
    06:00 مصر، 07:00 الإمارات    		beIN FIFA WORLD CUPعلي محمد عليلومين - سياتل
    beIN Max 1
كأس العالم
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مصر
مصر
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إيران
إيران