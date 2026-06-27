موعد مباراة مصر القادمة ضد أستراليا في دور الـ 32 من كأس العالم 2026 .. والقنوات الناقلة

يستضيف استاد دالاس مواجهة مرتقبة تجمع بين منتخبي أستراليا ومصر ضمن منافسات دور الـ32 من كأس العالم 2026، في لقاء يسعى خلاله كل منتخب إلى حجز بطاقة العبور إلى الدور ثمن النهائي.

ويدخل المنتخب المصري المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما حقق إنجازًا تاريخيًا بالتأهل إلى الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخه، إثر تعادله مع إيران في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، لينهي مشواره في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، متساويًا مع بلجيكا المتصدرة، التي حسمت الصدارة بفارق الأهداف.

وسيواجه "الفراعنة" منتخب أستراليا، وصيف المجموعة الرابعة، في اختبار قوي لا يقبل القسمة على اثنين، بينما يضع مسار البطولة المنتخب المصري في الجهة نفسها التي يتواجد بها حامل اللقب منتخب الأرجنتين، ما يزيد من أهمية تحقيق الفوز ومواصلة الحلم المونديالي.

وفي السطور التالية، نستعرض موعد مباراة مصر وأستراليا في دور الـ32 من كأس العالم 2026، والقنوات الناقلة، وطرق مشاهدة اللقاء.