مصعب صلاح

موعد مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في إياب دور الـ 16 من أبطال أوروبا 2025-2026 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يتزين ملعب اتحاد، لاستقبال مباراة هامة وقوية، تجمع بين مانشستر سيتي، أمام ضيفه ريال مدريد، في إياب دور الـ 16 من أبطال أوروبا 2025-2026.

ريال مدريد انتصر في لقاء الذهاب بثلاثية نظيفة ليضع قدمًا في ربع نهائي البطولة، إلا أنّ مانشستر سيتي لا يزال لديه الفرصة متسلحًا بأرضه وجماهيره لقلب الطاولة والعودة في النتيجة.

ولن تكون المهمة سهلة، إذ لم يسبق لكتيبة بيب جوارديولا العودة من خسارة بثلاثية في الذهاب، كما لم يسبق للنادي الملكي أن ودّع المسابقة رغم الفوز في الذهاب بثلاثية.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في إياب دور الـ 16 من أبطال أوروبا 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

  • ما موعد مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

    موعد مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026، هو الثلاثاء 17 مارس 2026، على ملعب اتحاد.

    وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية، الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

  • ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

    تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2025-2026، ومن المنتظر أن تقوم بإذاعة مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد عبر شاشتها.

    وخصصت الشبكة قناة beIN SPORTS 2 لبث المواجهة المرتقبة بتعليق حسن العيدروس.

  • كيف تشاهد البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت؟

    لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر تطبيق TOD TV أو خدمة beIN Connect.

    المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلقالملعب
    مانشستر سيتي - ريال مدريدالثلاثاء 17 مارس 2026،
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		beIN SPORTS 2حسن العيدروساتحاد

  • تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2025-2026:

    التشكيل| 4-1-4-1
    حراسة المرمىجيانلويجي دوناروما
    خط الدفاعريان أيت نوري - مارك جيهي - روبن دياش - ماتيوس نونيز
    المحوررودري
    خط الوسطنيكو أورايلي - برناردو سيلفا - ريان شرقي - أنطوان سيمينيو
    خط الهجومإيرلينج هالاند

  • تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2025-2026:

    التشكيل| 4-4-2
    حراسة المرمىتيبو كورتوا
    خط الدفاعفيران جارسيا  - دين هويسين - أنطونيو روديجير - ترنت ألكساندر آرنولد
    الوسطإدواردو كامافينجا - أوريليان تشواميني - أردا جولر - فيديريكو فالفيردي
    الهجوميفينيسيوس جونيور - براهيم دياز
