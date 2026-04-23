Mohamed Salah Liverpool Daichi Kamada Crystal Palace
مصعب صلاح

موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي 2025-2026 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

يفتتح ملعب "أنفيلد" أبوابه لاحتضان مواجهة قوية ومصيرية تجمع بين ليفربول وضيفه كريستال بالاس، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026. 

ويدخل الريدز اللقاء وعينهم على النقاط الثلاث الغائبة في اللقاءات الأخيرة أمام "النسور"، في محاولة لتحسين مركزهم بجدول الترتيب قبل الأمتار الأخيرة من المسابقة.

يدخل ليفربول هذه المواجهة وهو يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 55 نقطة، حيث يسعى الفريق تحت قيادة مدربه الهولندي آرني سلوت إلى إنهاء الموسم في أفضل وضع ممكن وتأمين مقعد مؤهل لدوري أبطال أوروبا.

 في المقابل، يتواجد كريستال بالاس في المنطقة الدافئة وبالتحديد في المركز الثالث عشر برصيد 43 نقطة، لكنه يطمح دائمًا لعرقلة الكبار وإثبات قوته في المواعيد الكبرى.

وتمثل هذه المباراة تحديًا تاريخيًا ونفسيًا للاعبي ليفربول، خصوصًا وأن الفريق لم يتذوق طعم الانتصار على كريستال بالاس في آخر 4 مباريات جمعت بينهما في مختلف المسابقات. 

هذه السلسلة السلبية تشمل تعادلين أحدهما في الدرع الخيرية التي خسرها الريدز بركلات الترجيح، بالإضافة إلى خسارة قاسية في الدور الأول من الدوري بنتيجة 2-1، وسقوط مدوٍ في كأس الرابطة بثلاثية نظيفة، مما يجعل المباراة بمثابة "تصفية حسابات" لرفاق محمد صلاح.

ونرصد في السطور التالية موعد مباراة ليفربول وكريستال بلاس في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

  • ما موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

    موعد مباراة ليفربول وكريستال بلاس في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي 2025-2026، هو السبت 25 أبريل 2026، على ملعب أنفيلد.

    وتنطلق صافرة بداية المباراة في الخامسة مساء بتوقيت السعودية، السادسة مساء بتوقيت الإمارات.

  • ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

    تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي 2025-2026، مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي 2025-2026 تنقل عبر شاشتها.

    وخصصت الشبكة قناة beIN SPORTS HD 3 لبث المواجهة.

  • كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ليفربول وكريستال بلاس في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

    لهواة البث المباشر، يمكن متابعة لقاء ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

    المباراةالموعدالقنوات الناقلةالملعب
    ليفربول - كريستال بالاسالسبت 25 أبريل  2026،
    17:00 السعودية، 18:00 الإمارات    		beIN SPORTS 3أنفيلد

  • تشكيل ليفربول المتوقع لمباراة كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي 2025-2026

    من المتوقع أن يعتمد المدرب آرني سلوت على العناصر الآتية في المباراة:

    التشكيل| 4-2-3-1
    حراسة المرمىجيورجي مامارداشفيلي
    خط الدفاعفريمونج - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - روبرتسون 
    المحورسوبوسلاي - ريان جرافنبيرخ
    خط الوسط الهجوميصلاح - فلوريان فيرتو - نجوموها
    خط الهجومجاكبو
