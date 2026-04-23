موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي 2025-2026 والقنوات الناقلة

يفتتح ملعب "أنفيلد" أبوابه لاحتضان مواجهة قوية ومصيرية تجمع بين ليفربول وضيفه كريستال بالاس، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.

ويدخل الريدز اللقاء وعينهم على النقاط الثلاث الغائبة في اللقاءات الأخيرة أمام "النسور"، في محاولة لتحسين مركزهم بجدول الترتيب قبل الأمتار الأخيرة من المسابقة.

يدخل ليفربول هذه المواجهة وهو يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 55 نقطة، حيث يسعى الفريق تحت قيادة مدربه الهولندي آرني سلوت إلى إنهاء الموسم في أفضل وضع ممكن وتأمين مقعد مؤهل لدوري أبطال أوروبا.

في المقابل، يتواجد كريستال بالاس في المنطقة الدافئة وبالتحديد في المركز الثالث عشر برصيد 43 نقطة، لكنه يطمح دائمًا لعرقلة الكبار وإثبات قوته في المواعيد الكبرى.

وتمثل هذه المباراة تحديًا تاريخيًا ونفسيًا للاعبي ليفربول، خصوصًا وأن الفريق لم يتذوق طعم الانتصار على كريستال بالاس في آخر 4 مباريات جمعت بينهما في مختلف المسابقات.

هذه السلسلة السلبية تشمل تعادلين أحدهما في الدرع الخيرية التي خسرها الريدز بركلات الترجيح، بالإضافة إلى خسارة قاسية في الدور الأول من الدوري بنتيجة 2-1، وسقوط مدوٍ في كأس الرابطة بثلاثية نظيفة، مما يجعل المباراة بمثابة "تصفية حسابات" لرفاق محمد صلاح.

ونرصد في السطور التالية موعد مباراة ليفربول وكريستال بلاس في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.