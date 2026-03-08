Goal.com
FBL-EUR-C1-GALATASARAY-LIVERPOOLAFP
مصعب صلاح

موعد مباراة جلطة سراي وليفربول في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة جلطة سراي وليفربول في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يطير نادي ليفربول إلى تركيا لمواجهة جلطة سراي، في لقاء مرتقب ضمن مباريات ذهاب دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 على ملعب علي سامي ين سبور (رامس بارك).

ليفربول تأهل مباشرة إلى هذا الدور بعد احتلال المركز الثالث في دور المجموعات، بينما وصل جلطة سراي بعد إقصاء يوفنتوس في الملحق.

وسبق والتقيا الفريقان في مرحلة الدوري على الملعب ذاته وانتهت بفوز جلطة سراي بهدف نظيف.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة جلطة سراي وليفربول في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

  • ما موعد مباراة جلطة سراي وليفربول في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

    موعد مباراة جلطة سراي وليفربول، في في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026، هو الثلاثاء 10 مارس 2026، على ملعب رامس بارك.

    وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة إلا الربع بتوقيت الإمارات.

  • ما القنوات الناقلة لمباراة جلطة سراي وليفربول في في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

    تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2025-2026، ومن المنتظر أن تقوم بإذاعة مباراة جلطة سراي وليفربول عبر شاشتها.

    وخصصت الشبكة قناة beIN SPORTS HD 1 لبث المواجهة بتعليق أحمد البلوشي.

  • كيف تشاهد البث المباشر لمباراة جلطة سراي وليفربول في في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت؟

    لهواة البث المباشر، يمكن متابعة لقاء جلطة سراي وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

    وإن كنت ترغب في مشاهدة البث المباشر من أي مكان في العالم، يمكن الاستعانة بتطبيق Nord VPN

    المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلقالملعب
    جلطة سراي - ليفربولالثلاثاء 10 مارس 2026،
    20:45 السعودية، 21:45 الإمارات    		beIN SPORTS 1أحمد البلوشيرامس بارك

  • تشكيل ليفربول المتوقع أمام جلطة سراي في دوري أبطال أوروبا 2025-2026:

    من المتوقع أن يعتمد أرني سلوت على العناصر الآتية:

    التشكيل|4-3-3
    حراسة المرمىأليسون بيكر
    خط الدفاعجيريمي فريمبونج - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - ميلوس كيركيز
    خط الوسطكيفن ماك اليستير - ريان جرافينبيرش - دومينيك سوبوسلاي
    خط الهجومكودي جاكبو - هوجو ايكتيكي - محمد صلاح
