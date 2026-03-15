يتزين ملعب ستامفورد بريدج، لاستقبال مباراة هامة وقوية، تجمع بين تشيلسي، أمام ضيفه باريس سان جيرمان، في إياب دور الـ 16 من أبطال أوروبا 2025-2026.

وخسر تشيلسي مباراة الذهاب بنتيجة 5-2 ويحتاج إلى تسجيل ثلاث أهداف على الأقل لمعادلة النتيجة، إلا أنّ المواجهة لن تكون سهلة أمام حامل اللقب.

ويبحث باريس سان جيرمان عن الفوز والعبور إلى ربع نهائي، إذ ينتظر المتأهل إلى هذا الدور الفائز من لقاء ليفربول ضد جلطة سراي.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة تشيلسي وباريس سان جيرمان في في إياب دور الـ 16 من أبطال أوروبا 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.