benfica real madridGetty Images
مصعب صلاح

موعد مباراة بنفيكا وريال مدريد في ذهاب ملحق دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة بنفيكا وريال مدريد في ذهاب ملحق دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يحل ريال مدريد، ضيفًا على نظيره بنفيكا، في ذهاب ملحق دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026 على ملعب النور".

النادي الملكي كان قريبًا من التأهل المباشر لدوري أبطال أوروبا من دور المجموعات قبل أن يتلقى خسارة ضد بنفيكا على ملعب النور بنتيجة 4-2 أدت إلى تراجعه إلى المركز التاسع وخوض الملحق.

كما أنّ هدف بنفيكا الرابع من حارس المرمى،  أناتولي تروبين، أدى إلى تأهل متأخر لبنفيكا إلى المرحلة الإقصائية، لتعيد القرعة المواجهة مرة أخرى.

ويبحث أربيلوا لقيادة ريال مدريد للثأر من هزيمة دور المجموعات، بينما يستغل جوزيه مورينيو الفرصة لإثبات أن الفوز السابق لم يكن مصادفة وأنّه قادر على إقصاء الملكي والوصول إلى دور الـ 16.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة بنفيكا وريال مدريد في ذهاب ملحق دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

  • ما موعد مباراة بنفيكا وريال مدريد في ذهاب ملحق دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

    موعد مباراة بنفيكا وريال مدريد في ذهاب ملحق دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026، هو الثلاثاء 17 فبراير 2026، على ملعب النور.

    وتنطلق صافرة بداية المباراة في الحادية عشر مساءًا بتوقيت السعودية، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.

  • ما القنوات الناقلة لمباراة بنفيكا وريال مدريد في ذهاب ملحق دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

    تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2025-2026، ومن المنتظر أن تقوم بإذاعة مباراة بنفيكا وريال مدريد عبر شاشتها.

    وخصصت الشبكة قناة beIN SPORTS HD 1 لبث المواجهة بتعليق حفيظ دراجي.

  • كيف تشاهد البث المباشر لمباراة بنفيكا وريال مدريد في ذهاب ملحق دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت؟

    لهواة البث المباشر، يمكن متابعة لقاء بنفيكا وريال مدريد في ذهاب ملحق دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

    المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلقالملعب
    بنفيكا - ريال مدريدالثلاثاء 17 فبراير 2026،
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		beIN SPORTS 1حفيظ دراجيالنور

  • تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام بنفيكا في ذهاب ملحق دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026:

    من المقرر اعتماد أربيلوا على العناصر الآتية:

    التشكيل| 4-3-3
    حراسة المرمىتيبو كورتوا
    خط الدفاعكاريراس - هاوسن - أنطونيو روديجير - ترنت ألكسندر أرنولد
    خط الوسطكامافينجا - تشواميني - فيدي فالفيردي
    خط الهجومفينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - ماستانتونو
دوري أبطال أوروبا
بنفيكا crest
بنفيكا
بنفيكا
ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد
