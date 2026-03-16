مصعب صلاح

موعد مباراة برشلونة ونيوكاسل في إياب دور الـ 16 من أبطال أوروبا 2025-2026 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة برشلونة ونيوكاسل في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يتزين ملعب كامب نو، لاستقبال مباراة هامة وقوية، تجمع بين برشلونة، أمام ضيفه نيوكاسل يونايتد، في إياب دور الـ 16 من أبطال أوروبا 2025-2026.

برشلونة نجح في خط التعادل أمام نيوكاسل يونايتد في الدقائق الأخيرة من ركلة جزاء، ليجعل المباراة متوازنة في الإياب ويستغل ملعبه وجمهوره للفوز والوصول إلى ربع النهائي.

وسوف يواجه الفائز من هذه المباراة إمام أتلتيكو مدريد أو توتنهام، في الدور المقبل.

  • ما موعد مباراة برشلونة ونيوكاسل في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

    موعد مباراة برشلونة ونيوكاسل في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026، هو الأربعاء 18 مارس 2026، على ملعب كامب نو.

    وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة إلا الربع بتوقيت الإمارات.

  • ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ونيوكاسل في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

    تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2025-2026، ومن المنتظر أن تقوم بإذاعة مباراة برشلونة ونيوكاسل عبر شاشتها.

    وخصصت الشبكة قناة beIN SPORTS 2 لبث المواجهة المرتقبة بتعليق عصام الشوالي.

  • كيف تشاهد البث المباشر لمباراة برشلونة ونيوكاسل في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت؟

    لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة برشلونة ونيوكاسل في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر تطبيق TOD TV أو خدمة beIN Connect.

    المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلقالملعب
    برشلونة - نيوكاسلالأربعاء 18 مارس 2026،
    20:45 السعودية، 21:45 الإمارات    		beIN SPORTS 2عصام الشواليكامب نو

  • تشكيل برشلونة المتوقع أمام نيوكاسل في دوري أبطال أوروبا 2025-2026:

    التشكيل|4-2-3-1
    حراسة المرمىجوان جارسيا
    خط الدفاعجيرارد مارتين - رونالد أرواخو - باو كوبارسي - كانسيلو
    المحورداني أولمو - بيدري
    الوسط الهجوميرافينيا - فيرمين لوبيز - لامين يامال
    خط الهجومروبرت ليفاندوفسكي

  • تشكيل نيوكاسل المتوقع أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا 2025-2026:

    التشكيل|4-3-3
    حراسة المرمىآرون رامسديل
    خط الدفاعكيران تريبير - دان بيرن - مالك ثياو - لويس هول
    خط الوسطجاكوب رامزي - ساندرو تونالي - جويلنتون
    خط الهجومجاكوب ميرفي - هارفي بارنيس - نيك فولتيمايد
