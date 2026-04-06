يتزين ملعب كامب نو، لاستقبال مباراة هامة وقوية، تجمع بين برشلونة، أمام ضيفه أتلتيكو مدريد، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

برشلونة نجح في خطف الفوز أمام أتلتيكو في مباراة الدوري بهدف في الوقت القاتل، ويحاول استغلال هذا التفوق للانتصار في كامب نو، خاصة وأنّ النادي الكتالوني قد سبق له الفوز على الروخي بلانكوس على هذا الملعب في مباراتين خلال الموسم الحالي.

أما أتلتيكو مدريد، فيبحث عن الخروج بنتيجة جيدة والتأهل في لقاء الإياب، إذ سبق وأطاح ببرشلونة من مباراة كأس الملك، كما سبق وأخرج النادي الكتالوني من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين في 2014 و2016.

وفي التقرير التالي من موقع جول، نتعرف معًا على موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.