تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport
مصعب صلاح

موعد مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026 والقنوات الناقلة

بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان
بايرن ميونخ
باريس سان جيرمان

تعرف على موعد مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يتزين ملعب أليانز أرينا، لاستقبال مباراة هامة وقوية، تجمع بين بايرن ميونخ، أمام ضيفه باريس سان جيرمان، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

باريس سان جيرمان انتصر ذهابًا 5-4 في مباراة ماراثونية شهدت العديد من الأهداف والفرص وتفوق المهاجمين، ولكن كتيبة إنريكي تبحث عن انتصار آخر لحسم التأهل للنهائي الثاني على التوالي.

أما بايرن ميونخ، فبعد الفوز على ريال مدريد وكسر العقدة ثم تتويجه رسميًا بلقب الدوري الألماني والوصول إلى نهائي كأس ألمانيا، يطمع في تحقيق الثلاثية وفض الشراكة مع برشلونة كأكثر فريق تتويجًا بالثلاثية في التاريخ بواقع 3 مرات.

وفي التقرير التالي من موقع جول، نتعرف معًا على موعد مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

  • ما موعد مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

    موعد مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026، هو الأربعاء 6 مايو 2026، على ملعب أليانز أرينا.

    وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

  • ما القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

    تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2025-2026، ومن المنتظر أن تقوم بإذاعة مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان  عبر شاشتها.

    وخصصت الشبكة قناة beIN SPORTS 1 لبث المواجهة المرتقبة بتعليق حسن العيدروس.

  • كيف تشاهد البث المباشر لمباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت؟

    لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر تطبيق TOD TV أو خدمة beIN Connect.

    المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلقالملعب
    بايرن ميونخ - باريس سان جيرمانالأربعاء 6 مايو 2026،
    22:00 السعودية، 23:00 الإمارات    		beIN SPORTS 1حسن العيدروسأليانز أرينا

  • تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2025-2026:

    التشكيل| 4-2-3-1
    حراسة المرمىمانويل نوير
    خط الدفاعجوسيب ستانيشيتش - دايوت أوباميكانو - جوناثان تاه - ألفونسو دايفيز
    المحورجوشوا كيميتش - ألكسندر بافلوفيتش
    خط الوسطمايكل أوليسي - جمال موسيالا - لويس دياز
    خط الهجومهاري كين

  • تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2025-2026:

    التشكيل| 4-3-3
    حراسة المرمىماتفي سافونوف
    خط الدفاعأشرف حكيمي - ماركينيوس - وليان باتشو - نونو مينديز
    الوسطزائير إيمري - جواو نيفيس - فابيان رويز
    الهجوميدوي - عثمان ديمبيلي - خفيشا كفاراتسخيليا
