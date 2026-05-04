يتزين ملعب أليانز أرينا، لاستقبال مباراة هامة وقوية، تجمع بين بايرن ميونخ، أمام ضيفه باريس سان جيرمان، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

باريس سان جيرمان انتصر ذهابًا 5-4 في مباراة ماراثونية شهدت العديد من الأهداف والفرص وتفوق المهاجمين، ولكن كتيبة إنريكي تبحث عن انتصار آخر لحسم التأهل للنهائي الثاني على التوالي.

أما بايرن ميونخ، فبعد الفوز على ريال مدريد وكسر العقدة ثم تتويجه رسميًا بلقب الدوري الألماني والوصول إلى نهائي كأس ألمانيا، يطمع في تحقيق الثلاثية وفض الشراكة مع برشلونة كأكثر فريق تتويجًا بالثلاثية في التاريخ بواقع 3 مرات.

وفي التقرير التالي من موقع جول، نتعرف معًا على موعد مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.