Goal.com
مباشر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Chelsea FC v Paris Saint-Germain: Final - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport
مصعب صلاح

موعد مباراة باريس سان جيرمان وتشيلسي في في ذهاب دور الـ 16 من أبطال أوروبا 2025-2026 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة باريس سان جيرمان وتشيلسي في في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يتزين ملعب حديقة الأمراء، لاستقبال مباراة هامة وقوية، تجمع بين باريس سان جيرمان، أمام ضيفه تشيلسي، في ذهاب دور الـ 16 من أبطال أوروبا 2025-2026.

تشيلسي تأهل مباشرة لهذا الدور بعد احتلال المركز السادس في مرحلة الدوري، بينما وصل باريس إلى الملحق وأقصى موناكو.

وتعد هذه أول مواجهة بين الفريقين منذ نهائي كأس العالم للأندية والتي فاز فيها تشيلسي بثلاثية وحقق اللقب.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة باريس سان جيرمان وتشيلسي في ذهاب دور الـ 16 من أبطال أوروبا 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

  • ما موعد مباراة باريس سان جيرمان وتشيلسي في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

    موعد مباراة باريس سان جيرمان وتشيلسي، في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026، هو الأربعاء 11 مارس 2026، على ملعب سانت جيمس بارك.

    ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية، الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

    • إعلان

  • ما القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وتشيلسي في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

    تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2025-2026، ومن المنتظر أن تقوم بإذاعة مباراة باريس سان جيرمان وتشيلسي عبر شاشتها.

    وخصصت الشبكة قناة beIN SPORTS 2 لبث المواجهة المرتقبة بتعليق حسن العيدروس.

  • كيف تشاهد البث المباشر لمباراة باريس سان جيرمان وتشيلسي في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت؟

    لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة باريس سان جيرمان وتشيلسي في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر تطبيق TOD TV أو خدمة beIN Connect.

    كما يمكن مشاهدة البث من أي مكان في العالم باستخدام Nord VPN.

    شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

    المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلقالملعب
    باريس سان جيرمان - تشيلسيالأربعاء 11 مارس 2026،
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		beIN SPORTS 2حسن العيدروسحديقة الأمراء

  • تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام تشيلسي في دوري أبطال أوروبا 2025-2026:

    التشكيل|4-3-3
    حراسة المرمىماتفي سافونوف
    خط الدفاعنونو مينديش - ويليان باتوشو - إليا زبارني - أشرف حكيمي
    خط الوسطدرو - فيتينيا - زائير إيمري
    خط الهجومكافاراتسخيليا - باركولا - دوي

  • تشكيل تشيلسي المتوقع أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2025-2026:

    التشكيل| 3-4-3
    حراسة المرمىروبرت سانشيز
    خط الدفاعمامادو سار - توسين أدارابيويو - بنوا بدياشيلي
    الوسطجوش أكيامبونج - أندري سانتوس - روميو لافيا - جوريل هاتو
    الهجوميبيدرو نيتو - ليام ديلاب - أليخاندرو جارناتشو
دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان crest
باريس سان جيرمان
بي إس جي
تشيلسي crest
تشيلسي
تشيلسي
0