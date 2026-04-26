مصعب صلاح

موعد مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026 والقنوات الناقلة

دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ
باريس سان جيرمان
بايرن ميونخ

تعرف على موعد مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يتزين ملعب حديقة الأمراء، لاستقبال مباراة هامة وقوية، تجمع بين بايرن ميونخ، أمام مضيفه باريس سان جيرمان، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

باريس سان جيرمان أطاح بفريق ليفربول من ربع النهائي بعد الفوز ذهابًا وإيابًا ليكرس نفسه لعنة ضد الفريق الإنجليزي بعد التفوق عليه في موسمين على التوالي.

أما بايرن ميونخ، فبعد الفوز على ريال مدريد وكسر العقدة ثم تتويجه رسميًا بلقب الدوري الألماني والوصول إلى نهائي كأس ألمانيا، يطمع في تحقيق الثلاثية وفض الشراكة مع برشلونة كأكثر فريق تتويجًا بالثلاثية في التاريخ بواقع 3 مرات.

وفي التقرير التالي من موقع جول، نتعرف معًا على موعد مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

  • ما موعد مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

    موعد مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026، هو الثلاثاء 28 إبريل 2026، على ملعب حديقة الأمراء.

    وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

  • ما القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

    تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2025-2026، ومن المنتظر أن تقوم بإذاعة مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ عبر شاشتها.

    وخصصت الشبكة قناة beIN SPORTS 1 لبث المواجهة المرتقبة بتعليق حسن العيدروس.

  • كيف تشاهد البث المباشر لمباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت؟

    لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر تطبيق TOD TV أو خدمة beIN Connect.

    المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلقالملعب
    باريس سان جيرمان - بايرن ميونخالثلاثاء 28 إبريل 2026،
    22:00 السعودية، 23:00 الإمارات    		beIN SPORTS 1حسن العيدروسحديقة الأمراء

  • تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2025-2026:

    التشكيل| 4-3-3
    حراسة المرمىماتفي سافونوف
    خط الدفاعأشرف حكيمي - ماركينيوس - وليان باتشو - نونو مينديز
    الوسطزائير إيمري - جواو نيفيس - فابيان رويز
    الهجوميدوي - عثمان ديمبيلي - خفيشا كفاراتسخيليا

  • تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2025-2026:

    التشكيل| 4-2-3-1
    حراسة المرمىمانويل نوير
    خط الدفاعجوسيب ستانيشيتش - دايوت أوباميكانو - جوناثان تاه - كونراد لايمر
    المحورجوشوا كيميتش - ألكسندر بافلوفيتش
    خط الوسطمايكل أوليسي - جمال موسيالا - لويس دياز
    خط الهجومهاري كين
دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان
بي إس جي
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ