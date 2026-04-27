يتزين ملعب طيران الرياض ميتروبوليتانو، لاستقبال مباراة هامة وقوية، تجمع بين أتلتيكو مدريد، أمام ضيفه آرسنال، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

أتلتيكو مدريد نجح في تجاوز برشلونة في ربع النهائي، ويبحث عن الوصول للمباراة النهائية للمرة الأولى منذ 2016 حينما خسر اللقب لصالح ريال مدريد.

أما آرسنال، فلم يخسر أي لقاء في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم ويبحث عن فوز جديد والوصول إلى النهائي للمرة الأولى منذ 2006 حينما خسر اللقب لصالح برشلونة.

وفي التقرير التالي من موقع جول، نتعرف معًا على موعد مباراة أتلتيكو مدريد وآرسنال في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.