Goal.com
مباشر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Kai Havertz Arsenal 2025-26Getty Images
مصعب صلاح

موعد مباراة آرسنال ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي 2025-2026 والقنوات الناقلة

كل ما تريد معرفته عن مباراة آرسنال ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026، والقنوات الناقلة للقاء..

يستعد ملعب الإمارات لاستضافة واحدة من المحطات المفصلية في صراع اللقب، حيث يصدم آرسنال بطموح نيوكاسل يونايتد في الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز. 

ويدخل "الجانرز" هذه المواجهة وعينهم على استعادة زمام المبادرة في قمة البريميرليج التي تشهد منافسة شرسة مع مانشستر سيتي.

تأتي مباراة آرسنال ونيوكاسل يونايتد في توقيت لا يقبل القسمة على اثنين بالنسبة لكتيبة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، خاصة بعد فوز مانشستر سيتي الأخير على بيرنلي بهدف نظيف، مما جعل صراع الصدارة يشتعل من جديد. 

ورغم التساوي في النقاط، يدرك لاعبو آرسنال أن مصيرهم لا يزال بين أيديهم، حيث يتطلب التتويج باللقب الانتصار في كافة الجولات المتبقية مع الحفاظ على تفوق فارق الأهداف.

على الجانب الآخر، نجد نيوكاسل يونايتد في وضعية مغايرة، حيث يحتل المركز الرابع عشر برصيد 42 نقطة. ورغم الابتعاد عن مراكز المقدمة، إلا أن "الماكبايس" لا يزالون يمتلكون أملاً حسابياً ضئيلاً في المنافسة على مقعد مؤهل للبطولات الأوروبية الموسم المقبل، مما يجعلهم خصماً عنيداً يسعى لعرقلة مسيرة المتصدر في قلب لندن

ونرصيد في السطور التالية موعد مباراة آرسنال ونيوكاسل يونايتد في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

  • ما موعد مباراة آرسنال ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

    تقام مباراة آرسنال ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت الموافق 25 أبريل 2026 على ملعب الإمارات.

    وتنطلق صافرة المباراة الساعة السابعة والنصف مساءبتوقيت السعودية، الثامنة والنصف مساء بتوقيت الإمارات.

    • إعلان

  • ما القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

    تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026.

    وخصصت الشبكة القطرية قناة beIN Sports HD 3  لنقل مباراة آرسنال ونيوكاسل يونايتد.

  • كيف تشاهد مباراة آرسنال ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

    لهواة المشاهدة عبر الإنترنت يمكن متابعة مباراة آرسنال ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز عبر تطبيق TOD TV أو beIN Connect.

    المباراةالموعدالقنوات الناقلةالملعب
    آرسنال - نيوكاسل يونايتدالسبت 25 أبريل 2026
    19:30 السعودية، 20:30 الإمارات    		beIN SPORTS 3 HDالإمارات

  • تشكيل آرسنال المتوقع لمباراة نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي 2025-2026

    من المتوقع أن يعتمد مايكيل أرتيتا، مدرب آرسنال على العناصر الآتية:

    الخطة4-2-3-1
    حراسة المرمىرايا
    الدفاعبن وايت - ساليبا - جابرييل - كالافيروي
    الوسطزوبيمندي - رايس
    الوسط الهجوميداومان - هافيرتز - مارتينلي 
    الهجومجيوكيرس
آرسنال crest
نيوكاسل يونايتد crest
