موعد مباراة الوحدة والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة النصر القادمة ضد الوحدة في الجولة 22 من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يطمح النصر لمواصلة مشواره في التقدم نحو المراكز المتقدمة في مسابقة دوري روشن السعودي والاقتراب أكثر من القمة.

في الجولة 22 من دوري روشن السعودي 2024-2025 يحل النصر ضيفاً ثقيلاً على نظيره الوحدة، ويدخل العالمي المباراة ويطمح في الفوز لمصالحة جماهيرة بعد الهزيمة أمام الاتفاق في الجولة الماضية، كما يسعى لعدم فقدان نقاط جديدة للمحافظة على المركز الرابع على أقل تقدير.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الوحدة والنصر في الجولة 22 من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة.