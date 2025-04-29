موعد مباراة الهلال القادمة في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الرائد والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته...

يستقبل ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، مباراة هامة وقوية تجمع بين الرائد والهلال لحساب مواجهات الجولة 30 من دوري روشن السعودي 2024-2025 في مواجهة نارية.

الفريقان يدخلان المباراة بأهداف متباينة، بين سعي الزعيم الهلالي للمواصلة في المنافسة نحو لقب يحتاج منافسة شرسة مع الاتجاد، ورغبة الرائد في الفكاك من المركز الأخير.

الهلال يسعى لمصالحة أنصاره بعد الخروج من الآسيوية على يد الأهلي، ولا يجد بطولة يمكن المنافسة عليها سوى لقب دوري روشن.

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في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الرائد والهلال في الجولة 30 من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة.