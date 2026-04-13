موعد مباراة الهلال القادمة ضد ضمك في دوري روشن السعودي 2025-2026 والقنوات الناقلة

يستقبل الهلال نظيره ضمك، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من دوري روشن السعودي لموسم 2025-2026، في مواجهة يسعى خلالها “الزعيم” للعودة سريعًا إلى سكة الانتصارات المحلية، بعد خروجه من دور الـ16 في دوري أبطال آسيا للنخبة أمام السد بركلات الترجيح.

ويدخل الهلال اللقاء وهو يحتل المركز الثاني برصيد 68 نقطة، مستفيدًا من فوزه العريض في الجولة الماضية على الخلود بسداسية نظيفة، ويأمل في مواصلة نتائجه الإيجابية من أجل تقليص الفارق مع المتصدر النصر، والإبقاء على آماله قائمة في سباق اللقب.

في المقابل، يخوض ضمك المباراة بطموحات مختلفة، حيث يحتل المركز الخامس عشر برصيد 23 نقطة، ويبحث عن تحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد كبار الدوري، من أجل تحسين موقعه والابتعاد عن مناطق الخطر.

وفي السطور التالية، يستعرض موقع جول موعد مباراة الهلال وضمك في دوري روشن السعودي 2025-2026، إلى جانب القنوات الناقلة للمواجهة المنتظرة.