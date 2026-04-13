Al Hilal v Al Sadd: AFC Champions EliteGetty Images Sport
مصعب صلاح

موعد مباراة الهلال القادمة ضد ضمك في دوري روشن السعودي 2025-2026 والقنوات الناقلة

كل ما تريد معرفته عن موعد مباراة الهلال القادمة ضد ضمك في دوري روشن السعودي 2025-2026 والقنوات الناقلة ...

يستقبل الهلال نظيره ضمك، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من دوري روشن السعودي لموسم 2025-2026، في مواجهة يسعى خلالها “الزعيم” للعودة سريعًا إلى سكة الانتصارات المحلية، بعد خروجه من دور الـ16 في دوري أبطال آسيا للنخبة أمام السد بركلات الترجيح.

ويدخل الهلال اللقاء وهو يحتل المركز الثاني برصيد 68 نقطة، مستفيدًا من فوزه العريض في الجولة الماضية على الخلود بسداسية نظيفة، ويأمل في مواصلة نتائجه الإيجابية من أجل تقليص الفارق مع المتصدر النصر، والإبقاء على آماله قائمة في سباق اللقب.

في المقابل، يخوض ضمك المباراة بطموحات مختلفة، حيث يحتل المركز الخامس عشر برصيد 23 نقطة، ويبحث عن تحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد كبار الدوري، من أجل تحسين موقعه والابتعاد عن مناطق الخطر.

وفي السطور التالية، يستعرض موقع جول موعد مباراة الهلال وضمك في دوري روشن السعودي 2025-2026، إلى جانب القنوات الناقلة للمواجهة المنتظرة.

  • ما موعد مباراة الهلال القادمة ضد ضمك في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

    موعد مباراة الهلال القادمة ضد ضمك في الجولة 30 من دوري روشن السعودي هو يوم الثلاثاء 28 أبريل 2026، على ملعب المملكة أرينا.

    وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.

  • ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال القادمة ضد ضمك في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

    تمتلك شبكة قنوات ثمانية الرياضية السعودية الحقوق الحصرية لبث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026 في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

    ويمكن مشاهدة المباراة عبر إحدى قنواتها.

  • كيف تشاهد مباراة الهلال القادمة ضد ضمك في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

    يمكنك مشاهدة مباراة الهلال ضمك في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر عبر الإنترنت من خلال تطبيق "ثمانية".

    المباراةالموعدالقنوات الناقلة الملعب
    الهلال - ضمكالثلاثاء 28 أبريل 2025
    20:00 السعودية، 21:00 الإمارات    		ثمانيةالمملكة أرينا
دوري روشن السعودي
الهلال crest
الهلال
الهلال
ضمك crest
ضمك
ضمك