يستضيف استاد الأول بارك في العاصمة السعودية الرياض مواجهة مرتقبة بين النصر السعودي وجامبا أوساكا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا 2 لموسم 2025-2026.

بلغ النصر هذا الدور بعد فوز كبير على الوصل الإماراتي بنتيجة 4-0، ليؤكد قوته الهجومية واستعداده للمنافسة على اللقب ثم الفوز بنتيجة عريضة 5-1 على الأهلي القطري.

في المقابل، تأهل جامبا أوساكا بعد تخطي راتشابوري في ربع النهائي ثم بانكوك يونايتد في نصف النهائي ليضرب موعدًا مع رفاق كريستيانو رونالدو في النهائي.

فيما يلي نستعرض من جول موعد مباراة النصر وجامبا أوساكا في نهائي دوري أبطال آسيا "2" 2025-2026 والقنوات الناقلة وطرق مشاهدتها عبر الإنترنت.