MP_ronaldo_al nassr vs miura_nakatani_gosaka(C)Getty Images
أحمد مجدي

موعد مباراة النصر وجامبا أوساكا في نهائي دوري أبطال آسيا "2" 2025-2026 والقنوات الناقلة

يستضيف استاد الأول بارك في العاصمة السعودية الرياض مواجهة مرتقبة بين النصر السعودي وجامبا أوساكا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا 2 لموسم 2025-2026.

بلغ النصر هذا الدور بعد فوز كبير على الوصل الإماراتي بنتيجة 4-0، ليؤكد قوته الهجومية واستعداده للمنافسة على اللقب ثم الفوز بنتيجة عريضة 5-1 على الأهلي القطري.

في المقابل، تأهل جامبا أوساكا بعد تخطي راتشابوري في ربع النهائي ثم بانكوك يونايتد في نصف النهائي ليضرب موعدًا مع رفاق كريستيانو رونالدو في النهائي.

فيما يلي نستعرض من جول موعد مباراة النصر وجامبا أوساكا في نهائي دوري أبطال آسيا "2" 2025-2026 والقنوات الناقلة وطرق مشاهدتها عبر الإنترنت.

  • ما موعد مباراة النصر وجامبا أوساكا في نهائي دوري أبطال آسيا "2" 2025-2026؟

    موعد مباراة النصر وجامبا أوساكا في نهائي دوري أبطال آسيا "2" 2025-2026 هو يوم السبت 16 مايو 2026، على استاد الأول بارك.

    وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت الإمارات.

  • ما القنوات الناقلة لمباراة النصر وجامبا أوساكا في نهائي دوري أبطال آسيا "2" 2025-2026؟

    سوف يتم نقل مباراة النصر وجامبا أوساكا في نهائي دوري أبطال آسيا "2" 2025-2026 عبر قنوات بي إن سبورتس وكذلك الكأس.

  • كيف تشاهد البث المباشر لمباراة النصر وجامبا أوساكا في نهائي دوري أبطال آسيا "2" 2025-2026 عبر الإنترنت؟

    يمكن متابعة البث المباشر لمباراة النصر وجامبا أوساكا في نهائي دوري أبطال آسيا "2" 2025-2026 عن طريق تطبيق TOD TV.

    وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على NordVPN.

    المباراةالموعدالقنوات الناقلةالملعب
    النصر - جامبا أوساكاالسبت 16 مايو 2026
    20:45 السعودية، 21:45 الإمارات    		beIN Sportsالأول بارك
    الكأس

  • تشكيل النصر المتوقع أمام جامبا أوساكا في نهائي دوري أبطال آسيا "2" 2025-2026

    من المتوقع أن يدخل المدرب جورج جيسوس المباراة بالتشكيل التالي:-

    التشكيل: 3-4-3

    حراسة المرمىبينتو ماثيوس
    خط الدفاعسلطان الغنام - عبد الإله العمري - إنيجو مارتينيز
    خط الوسطمارسيلو بروزوفيتش- أيمن يحيي- عبدالله الخيبري- عبدالرحمن غريب
    خط الهجومساديو ماني - جواو فيليكس - كريستيانو رونالدو

  • تشكيل جامبا أوساكا المتوقع أمام النصر في نهائي دوري أبطال آسيا "2" 2025-2026

    من المتوقع أن يدخل المدرب ينس ويسينج المباراة بالتشكيل التالي:-

    التشكيل: 4-2-3-1

    حراسة المرمىري أراكي
    خط الدفاعريو هاتسوسي - شينوسوكي ناكاتاني - جينجيرو إيكيجايا - تاكيرو كيشيموتو
    المحوررين ميتو - شوتو أبي
    خط الوسط الهجوميريوتارو ميشينو - عصام جبالي - ويلتون فيليبي
    خط الهجومدينيز هوميت

  • ما تاريخ بطولات النصر السعودي في آسيا؟

    حقق النصر السعودي بطولتين على مستوى بطولات آسيوية للأندية على المستوى القاري نظمت من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وهي على النحو التالي:-

    كأس الكؤوس الآسيوية

    • الأول البطل (1): مواسم : 1997
    • المركز الثاني (1):1991

    كأس السوبر الآسيوي

    • الأول البطل (1) :موسم: 1998
    • المركز الثاني (0):
