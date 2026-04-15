Al Nassr v Al Najmah: Saudi Pro League
موعد مباراة النصر القادمة ضد الوصل في ربع نهائي دوري أبطال آسيا "2" 2025-2026 والقنوات الناقلة

يحتضن استاد زعبيل في دبي، مواجهة بين الوصل الإماراتي والنصر السعودي، في مباراة هامة ضمن مواجهات ربع نهائي من دوري أبطال آسيا "2" 2025-2026.

وكان من المقرر خوض المباراة بنظام الذهاب في إياب في مارس الماضي، لكن تأجلت البطولة بسبب الحرب الأمريكية الإيرانية والتي ألقت بظلالها على دول الخليج، ليتقرر بعدها خوض بطولة مجمعة في دبي.

ويبحث العالمي عن التتويج بلقب جديد في ظل منافسته وصدارته لدوري روشن السعودي.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة النصر القادمة ضد الوصل في ربع نهائي في دوري أبطال آسيا "2" 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

  • ما موعد مباراة النصر القادمة ضد الوصل في ربع نهائي في دوري أبطال آسيا "2" 2025-2026؟

    موعد مباراة النصر القادمة ضد الوصل في ربع نهائي في دوري أبطال آسيا "2" 2025-2026 هو يوم الأحد 19 أبريل 2026، على ستاد زعبيل.

    وتنطلق صافرة بداية المباراة في الخامسة مساءً بتوقيت السعودية، السادسة مساءً بتوقيت الإمارات.

  • ما القنوات الناقلة لمباراة النصر القادمة ضد الوصل في ربع نهائي في دوري أبطال آسيا "2" 2025-2026؟

    تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات دوري أبطال آسيا "2"، لذا يمكنك مشاهدة مباراة النصر القادمة ضد الوصل في ربع نهائي في دوري أبطال آسيا "2" 2025-2026، عبر شاشتها.

    كما تنقل شبكة قنوات الكأس المباراة عبر قنواتها.

  • كيف تشاهد البث المباشر لمباراة النصر القادمة ضد الوصل في ربع نهائي في دوري أبطال آسيا "2" 2025-2026 عبر الإنترنت؟

    يمكن مشاهدة مباراة النصر القادمة ضد الوصل في ربع نهائي في دوري أبطال آسيا "2" 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

    وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

    المباراةالموعدالقنوات الناقلةالملعب
    الوصل - النصرالأحد 19 أبريل 2026
    17:00 السعودية، 18:00 الإمارات    		beIN Sportsزعبيل
    الكأس
