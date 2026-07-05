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france morocco(C)Getty Images
أحمد مجدي

موعد مباراة المغرب القادمة ضد فرنسا في ربع نهائي كأس العالم 2026 .. والقنوات الناقلة

كأس العالم
فرنسا ضد المغرب
فرنسا
المغرب

تعرف على موعد مباراة المغرب القادمة ضد فرنسا في ربع نهائي كأس العالم 2026 .. والقنوات الناقلة

يحتضن ملعب بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية مواجهة يرتقبها جماهير أسود الأطلس ضد فرنسا، ضمن منافسات دور ربع نهائي العالم 2026.

ووصل منتخب المغرب إلى ربع النهائي بعد إقصاء هولندا في مباراة انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 قبل الفوز بركلات الترجيح، ثم الفوز على كندا 3-0 في مباراة رائعة.

أما فرنسا، فتلعب في هذا الدور بعد أن فازت فوزًا منطقيًا على السويد ثم فازت بشق الأنفس على باراجواي في مباراة بطولية للفريق اللاتيني.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة المغرب القادمة ضد فرنسا في ربع نهائي كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة.

  • ما موعد مباراة المغرب القادمة ضد فرنسا في ربع نهائي كأس العالم 2026؟

    موعد مباراة المغرب القادمة ضد فرنسا في ربع نهائي كأس العالم 2026 هو يوم الخميس 9 يوليو 2026 على ملعب بوسطن.

    وتنطلق صافرة بداية المباراة في الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت المغرب.

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  • ما القنوات الناقلة لمباراة المغرب القادمة ضد فرنسا في ربع نهائي كأس العالم 2026؟

    تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات كأس العالم بشكل حصري في الشرق الأوسط، لذا يمكنك مشاهدة مباراة المغرب القادمة ضد فرنسا في ربع نهائي كأس العالم 2026، عبر شاشتها.

  • كيف تشاهد مباراة المغرب القادمة ضد فرنسا في ربع نهائي كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

    لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة المغرب القادمة ضد فرنسا في ربع نهائي كأس العالم 2026 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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    المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليقالملعب
    المغرب - فرنساالخميس 9 يوليو 2026
    23:00 السعودية، 21:00 المغرب    		beIN Max جواد بدةبوسطن

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