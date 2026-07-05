يحتضن ملعب بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية مواجهة يرتقبها جماهير أسود الأطلس ضد فرنسا، ضمن منافسات دور ربع نهائي العالم 2026.

ووصل منتخب المغرب إلى ربع النهائي بعد إقصاء هولندا في مباراة انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 قبل الفوز بركلات الترجيح، ثم الفوز على كندا 3-0 في مباراة رائعة.

أما فرنسا، فتلعب في هذا الدور بعد أن فازت فوزًا منطقيًا على السويد ثم فازت بشق الأنفس على باراجواي في مباراة بطولية للفريق اللاتيني.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة المغرب القادمة ضد فرنسا في ربع نهائي كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة.