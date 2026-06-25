موعد مباراة المغرب القادمة في دور الـ 32 من كأس العالم 2026 .. والقنوات الناقلة

يحتضن ملعب مونتيري في المكسيك مواجهة يرتقبها جماهير الأسود الأطلسية، ضمن منافسات دور الـ 32 من منافسات كأس العالم 2026.

المنتخب المغربي حسم التأهل في الوصافة بعد الفوز على هايتي برباعية مقابل هدفين، ولذلك سيلاقي متصدر المجموعة السادسة التي تضم كلًا من هولندا والسويد واليابان وتونس.

وتبدو هولندا مرشحة لتصدر المجموعة التي تحتل فيها الصدارة برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف المسجلة عن اليابان الوصيف فيما يمكن أن تحتل السويد الوصافة حصرًا حال الفوز على اليابان.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة المغرب القادمة في دور الـ 32 في كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة.