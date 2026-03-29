Italy v Northern Ireland - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offs
مصعب صلاح

موعد مباراة البوسنة وإيطاليا في نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

إيطاليا
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا
البوسنة والهرسك ضد إيطاليا
البوسنة والهرسك

تعرف على موعد مباراة البوسنة وإيطاليا في نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يحل منتخب إيطاليا ضيفًا على نظيره البوسنة في مواجهة قوية ضمن نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2026.

يدخل المنتخب الإيطالي المباراة ولا يريد ترك أي هامش للخطأ، كي لا يغيب "الآتزوري" للمرة الثالثة تواليًا عن المونديال.

في حال فوز إيطاليا يتأهل مباشرة لكأس العالم 2026 للمرة الأولى منذ 2014، والمتأهل يتواجد في المجموعة الثانية والتي تضم أيضًا كندا وقطر وسويسرا.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة البوسنة وإيطاليا في نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

  • ما موعد مباراة البوسنة وإيطاليا في نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2026؟

    موعد مباراة البوسنة وإيطاليا في نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2026، هو يوم الثلاثاء 31 مارس 2026، على ملعب بيلينو بولي.

    وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشر إلا الربع بتوقيت الإمارات.

  • ما القنوات الناقلة لمباراة البوسنة وإيطاليا في نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2026؟

    تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، ومن المنتظر أن تقوم بإذاعة مباراة البوسنة وإيطاليا في نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2026 عبر شاشتها.

    وخصصت الشبكة قناة beIN SPORTS 1 HD بتعليق حفيظ دراجي.

  • كيف تشاهد البث المباشر لمباراة البوسنة وإيطاليا في نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

    لهواة البث المباشر، يمكن مشاهد البث المباشر لمباراة البوسنة وإيطاليا في نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2026 عبر الإنترنت عن طريق TOD TV.

    المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلقالملعب
    البوسنة - إيطالياالثلاثاء 31 مارس 2025،
    21:45 السعودية، 22:45 الإمارات    		beIN SPORTS 1حفيظ دراجيبيلينو بولي

  • تشكيل إيطاليا المتوقع ضد البوسنة في الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2026

    التشكيل| 3-5-2
    حراسة المرمىجيانلويجي دوناروما
    خط الدفاعريكاردو كالافيوري - جيانلوكا مانشيني - أليساندرو باستوني
    خط الوسطفيديريكو دي ماركو - ساندرو تونالي - مانويل لوكاتيلي - نيكولو باريلا - ماتيو بوليتانو
    خط الهجوممويس كين - ماتيو ريتيجي
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا
البوسنة والهرسك
البوسنة
إيطاليا
إيطاليا