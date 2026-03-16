موعد مباراة الأهلي والهلال في نصف نهائي كأس الملك السعودي 2025-2026 القنوات الناقلة

يستعد جمهور الكرة السعودية لقمة من نوع خاص تجمع بين الأهلي والهلال في نصف نهائي كأس الملك السعودي من دوري روشن السعودي 2025-2025.

الأهلي يبحث عن الفوز على الهلال رغم تعادله معه في مباراتين الموسم الحالي في دوري روشن السعودي وذلك لأجل الوصول إلى المباراة النهائية، وتحقيق اللقب الغائب منذ 2016، لكن تظل قلعة الكؤوس الأكثر تتويجًا بالبطولة بواقع 13 مرة.

أما الهلال، فبعد منافسته القوي على الدوري يطمح في حصد الكأس والاقتراب أكثر من الأهلي، إذ يمتلك الزعيم 11 بطولة آخرها كان الموسم قبل الماضي.

وفي التوقيت ذاته، مواجهة الاتحاد والخلود في نصف النهائي الآخر، لتحديد طرفي النهائي.

وفي التقرير التالي من موقع جول، نتعرف معًا على موعد مباراة الأهلي والهلال في نصف نهائي كأس الملك السعودي 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.