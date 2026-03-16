موعد مباراة الأهلي والهلال في نصف نهائي كأس الملك السعودي 2025-2026 القنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي والهلال في نصف نهائي كأس الملك السعودي 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستعد جمهور الكرة السعودية لقمة من نوع خاص تجمع بين الأهلي والهلال في نصف نهائي كأس الملك السعودي من دوري روشن السعودي 2025-2025.

الأهلي يبحث عن الفوز على الهلال رغم تعادله معه في مباراتين الموسم الحالي في دوري روشن السعودي وذلك لأجل الوصول إلى المباراة النهائية، وتحقيق اللقب الغائب منذ 2016، لكن تظل قلعة الكؤوس الأكثر تتويجًا بالبطولة بواقع 13 مرة.

أما الهلال، فبعد منافسته القوي على الدوري يطمح في حصد الكأس والاقتراب أكثر من الأهلي، إذ يمتلك الزعيم 11 بطولة آخرها كان الموسم قبل الماضي.

وفي التوقيت ذاته، مواجهة الاتحاد والخلود في نصف النهائي الآخر، لتحديد طرفي النهائي.

وفي التقرير التالي من موقع جول، نتعرف معًا على موعد مباراة الأهلي والهلال في نصف نهائي كأس الملك السعودي 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

  • ما موعد مباراة الأهلي والهلال في نصف نهائي كأس الملك السعودي 2025-2026؟

    موعد مباراة الأهلي والهلال في نصف نهائي كأس الملك السعودي 2025-2026 هو  يوم الأربعاء 18 مارس 2026، على ستاد الإنماء.

    ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات

  • ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال في نصف نهائي كأس الملك السعودي 2025-2026؟

    حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات الدوري السعودي، ستذاع مباراة الأهلي والهلال في نصف نهائي كأس الملك السعودي 2025-2026 على شاشتها.

    المباراةالموعدالقنوات الناقلةالملعب
    الأهلي - الهلالالأربعاء 18 مارس 2026،
    22:00 السعودية، 23:00 الإمارات    		ثمانيةالإنماء

  • تشكيل الأهلي المتوقع أمام الهلال في نصف نهائي كأس الملك السعودي 2025-2026

    التشكيل |4-2-3-1
    حراسة المرمىإدوارد ميندي
    خط الدفاعزياد الجهني - ريان حامد - روجر إيبانيز - علي مجرشي
    المحورفرانك كيسييه - فالنتين أتانجانا
    خط الوسطرياض محرز - فراس البريكان - جالينو
    خط الهجومفراس البريكان - إنزو ميلوت - رياض محرز - إيفان توني

  • تشكيل الهلال المتوقع أمام الأهلي في نصف نهائي كأس الملك السعودي 2025-2026

    التشكيل|4-3-3
    حراسة المرمىياسين بونو
    خط الدفاعثيو هيرنانديز - حسان تمبكتي - كاليدو كواليبالي - متعب الحربي
    خط الوسطمحمد كنو - سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش - روبن نيفيش
    خط الهجومسالم الدوسري - كريم بنزيما - مالكوم

  • ما هو تاريخ مواجهات الأهلي والهلال في البطولات المختلفة؟

    تواجه الهلال والأهلي في مختلف البطولات في 138 مباراة جمعت بينهما بشكل عام، حيث تدين السيطرة للهلال بشكل واضح.

    "الزعيم" فاز في 74 مباراة بينما فاز "الراقي" في 42 مباراة، واكتفى الفريقان بالتعادل في 32 مباراة.

    عدد المبارياتفوز الأهليفوز الهلالالتعادل
    138427432
