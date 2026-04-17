وصل الأهلي السعودي للمرة الثانية على التوالي إلى نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 بعد التغلب على فيسيل كوبي ليضرب موعدًا مع ماتشيدا زيلفيا.

قلعة الكؤؤس قدمت نسخة مميزة في أبطال آسيا للنخبة وأطاحت بنادي فيسيل كوبي بهدفين لهدف، بينما فاز ماتشيدا زيلفيا على شباب أهلي دبي.

وكان الأهلي أول من فاز بأبطال آسيا للنخبة بالمسمى الجديد وقادر على الحفاظ على لقبه والتتويج به للعام الثاني على التوالي.

وفي السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الأهلي القادمة ضد ماتشيدا زيلفيا في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، القنوات الناقلة وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.