Vissel Kobe v Al-Ahli : AFC Champions Elite
مصعب صلاح

موعد مباراة الأهلي القادمة ضد ماتشيدا زيلفيا في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 والقنوات الناقلة

وصل الأهلي السعودي للمرة الثانية على التوالي إلى نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 بعد التغلب على فيسيل كوبي ليضرب موعدًا مع ماتشيدا زيلفيا.

قلعة الكؤؤس قدمت نسخة مميزة في أبطال آسيا للنخبة وأطاحت بنادي فيسيل كوبي بهدفين لهدف، بينما فاز ماتشيدا زيلفيا على شباب أهلي دبي.

وكان الأهلي أول من فاز بأبطال آسيا للنخبة بالمسمى الجديد وقادر على الحفاظ على لقبه والتتويج به للعام الثاني على التوالي.

وفي السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الأهلي القادمة ضد ماتشيدا زيلفيا في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، القنوات الناقلة وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

  • ما موعد مباراة الأهلي القادمة ضد ماتشيدا زيلفيا في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026؟

    موعد مباراة الأهلي القادمة ضد ماتشيدا زيلفيا في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 هو يوم السبت 25 أبريل 2026، على استاد الإنماء.

    وتنطلق صافرة بداية المباراة في السابعة والربع مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة والربع مساءً بتوقيت الإمارات.

  • ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي القادمة ضد ماتشيدا زيلفيا في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026؟

    تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة، لذا يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي القادمة ضد ماتشيدا زيلفيا في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، عبر شاشتها.

    كما أنّ المباراة منقولة عبر قنوات الكأس.

  • كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الأهلي القادمة ضد ماتشيدا زيلفيا في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 عبر الإنترنت؟

    يمكن مشاهدة مباراة الأهلي القادمة ضد ماتشيدا زيلفيا في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

    وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

    شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

    المباراةالموعدالقنوات الناقلةالملعب
    الأهلي - ماتشيدا زيلفياالسبت 25 أبريل 2026
    19:15 السعودية، 20:15 الإمارات    		beIN Sportsالإنماء
    الكأس