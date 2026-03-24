Gwangju v Buriram United - AFC Champions League Elite East RegionGetty Images Sport
مصعب صلاح

موعد قرعة نهائيات دوري أبطال آسيا النخبة 2025-2026 والقنوات الناقلة

كل ما تريد معرفته عن موعد قرعة نهائيات دوري أبطال آسيا النخبة والطريق إلى النهائي 2025-2026 والقنوات الناقلة ..

مع انطلاق الأدوار الإقصائية في بطولة دوري أبطال آسيا النخبة 2025-2026، تبدأ الإثارة الحقيقية التي تنتظرها الجماهير حول العالم، حيث تتصاعد المنافسة وتزداد الحماسة مع كل مباراة.

في النظام الجديد للبطولة، يشارك فيها 24 فريقًا، مقسمين 12 فريقًا من الشرق، ومثلهم في الغرب.

ويشارك 10 فرق في مجموعة الشرق ومثلهم في الغرب بشكل مباشر، وسيشارك 4 فرق في الملحق يتأهل اثنين منهم للمجموعات.

وفي دور المجموعات خاض كل فريق 4 مباريات على أرضة و4 خارج أرضه، ثم يتأهل 8 فرق إلى دور الـ 16 الذي يقام بنظام الذهاب والإياب، ومنه إلى ربع النهائي.

وبداية من دور ربع النهائي بجانب مباريات الغرب في ثمن النهائي، تقام المباريات بنظام البطولة المجمعة، في دولة واحدة وتم اختيار المملكة العربية السعودية وتحديدًا جدة، لتكون المستضيف في أول نسختين من البطولة.

وفي التقرير الآتي من جول نستعرض كل ما تريدون معرفته عن قرعة نهائيات دوري أبطال آسيا النخبة 2025-2026 والتي تحدد الطريق إلى النهائي والقنوات الناقلة والفرق المتأهلة وغيرها..

  • ما نظام قرعة نهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026؟

    سيكون عشاق كرة القدم في آسيا على موعد مع مواجهات مثيرة بين أندية المنطقتين في الدور ربع النهائي، حيث لن يكون هناك تقسيم إقليمي بين الغرب والشرق؛ إذ تأهلت أربعة أندية من الشرق من دور الـ16 في وقتٍ سابق من هذا الشهر، فيما سيتم تحديد الأندية الأربعة المتبقية من الغرب الشهر المقبل. هذا النظام يزيد من حدة الإثارة ويفتح الباب أمام مواجهات سعودية يابانية وقطرية وتايلاندية مبكرة.

    وواصل نادي ماتشيدا زيلفيا الياباني مشواره القاري الحلم في أول مشاركة له، بعدما بلغ هذا الدور، في حين يخوض نادي جوهور دار التعظيم الماليزي منافسات الدور ربع النهائي للمرة الأولى. وتعتبر هذه النسخة استثنائية بظهور قوى صاعدة تبحث عن كتابة التاريخ أمام كبار القارة الصفراء.

    وسيتم تقسيم الأندية الثمانية إلى مستويين بحسب المنطقة، على أن يتم تحديد النادي الأعلى تصنيفاً في كل مستوى استناداً إلى نتائجه في مرحلة الدوري. ونظراً لعدم تأكيد أندية الغرب بعد، سيتم تخصيص أماكن مؤقتة لها، على أن يتم تصنيفها وفقاً لنتائج النادي الأعلى تصنيفاً ضمن كل مواجهة؛ وفي الشرق، سيكون نادي إف سي ماتشيدا زيلفيا في صدارة التصنيف.

    وتبدأ عملية السحب بإجراء لتحديد النادي الأعلى تصنيفاً على مستوى القارة، وذلك عبر وعاء خاص بالمنطقتين يحتوي على كرتين تحملان اسم "الغرب" و"الشرق". وسيحدد السحب الأول المنطقة التي ستشغل الأندية التابعة لها المراكز 1A و2A و3B و4B، في حين سيتم توزيع أندية المنطقة الأخرى على المراكز 3A و1B و2B و4A، وذلك وفقاً 

  • ما موعد قرعة دور نهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026؟

    تُسحب قرعة نهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة 2026 يوم الأربعاء 25 مارس 2026، لتحديد مواجهات ربع النهائي وحتى النهائي، التي تستضيفها جدة بنظام التجمع من مباراة واحدة 

    وسوف تنطلق مراسم القرعة في العاصمة الماليزية، كولالمبور، في الحادية عشر صباحًا بتوقيت السعودية، الثانية عشر ظهرًا بتوقيت الإمارات

    الحدث

    الموعد

    المكان

    قرعة نهائيات دوري أبطال آسيا النخبة 2025-2026الأربعاء 25 مارس 2026
    11:00 السعودية، 12:00 الإمارات

    كوالالمبور، ماليزيا

  • ما هي القنوات الناقلة لقرعة نهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026؟

    سيتم إذاعة قرعة الأدوار الإقصائية من منافسات بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وتحديدًا القناة الإخبارية المفتوحة.

    كما يتم نقل القرعة عبر موقع جول دوت كوم.

    الحدث

    القنوات الناقلة

    البث عبر الإنترنت

    قرعة نهائيات دوري أبطال آسيا النخبة 2025-2026beIN Sports NEWSbeIN Sports YouTube
    الحساب الرسمي للاتحاد الأسيوي على يوتيوب

  • ما موعد مباريات نهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026؟

    من المقرر أن تُقام المباراة الأولى في الدور ربع النهائي يوم 16 إبريل، تليها المباراتان الثانية والثالثة يوم 17 إبريل، على أن تُقام المباراة الرابعة يوم 18 إبريل.

     أما مباراتا الدور نصف النهائي فستُقامان يومي 20 و21 إبريل على التوالي، حيث تستضيف ملاعب جدة المونديالية هذه الملحمة القارية الكبرى.

    الدور

    		تاريخ المباريات

    ربع النهائي

    		16–18 إبريل 2026

    نصف النهائي

    		20–21 إبريل 2026

  • ما الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026

    تأهلت الأندية الآتية لربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026:

    الشرق

    الغرب

     ماتشيدا زيلفياالسد - الهلال
    فيسيل كوبيالدحيل - الأهلي
    جوهور دار التعظيمشباب الأهلي - تراكتور
    بوريرام يونايتدالوحدة - الاتحاد

  • ما موعد نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026؟

    تُقام مباراة نهائي دوري أبطال آسيا النخبة 2025-2026 على ملعب الإنماء في جدة بالسعودية السبت 25 إبريل 2026.

    المباراة

    الموعد

    الملعب

    نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026السبت 25 إبريل 2026

    الإنماء