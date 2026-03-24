موعد قرعة نهائيات دوري أبطال آسيا النخبة 2025-2026 والقنوات الناقلة

مع انطلاق الأدوار الإقصائية في بطولة دوري أبطال آسيا النخبة 2025-2026، تبدأ الإثارة الحقيقية التي تنتظرها الجماهير حول العالم، حيث تتصاعد المنافسة وتزداد الحماسة مع كل مباراة.

في النظام الجديد للبطولة، يشارك فيها 24 فريقًا، مقسمين 12 فريقًا من الشرق، ومثلهم في الغرب.

ويشارك 10 فرق في مجموعة الشرق ومثلهم في الغرب بشكل مباشر، وسيشارك 4 فرق في الملحق يتأهل اثنين منهم للمجموعات.

وفي دور المجموعات خاض كل فريق 4 مباريات على أرضة و4 خارج أرضه، ثم يتأهل 8 فرق إلى دور الـ 16 الذي يقام بنظام الذهاب والإياب، ومنه إلى ربع النهائي.

وبداية من دور ربع النهائي بجانب مباريات الغرب في ثمن النهائي، تقام المباريات بنظام البطولة المجمعة، في دولة واحدة وتم اختيار المملكة العربية السعودية وتحديدًا جدة، لتكون المستضيف في أول نسختين من البطولة.

وفي التقرير الآتي من جول نستعرض كل ما تريدون معرفته عن قرعة نهائيات دوري أبطال آسيا النخبة 2025-2026 والتي تحدد الطريق إلى النهائي والقنوات الناقلة والفرق المتأهلة وغيرها..