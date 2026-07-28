موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2026-2027 مرحلة الدوري والقنوات الناقلة

تُعد نسخة موسم 2026-2027 من دوري أبطال أوروبا النسخة الثانية والسبعين من البطولة الأعرق على مستوى الأندية في القارة الأوروبية، التي ينظمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، كما تمثل الموسم الخامس والثلاثين منذ تغيير اسم البطولة من "كأس أوروبا" إلى "دوري أبطال أوروبا".

ومن المقرر أن تُقام المباراة النهائية يوم 5 يونيو 2027 على ملعب "ميتروبوليتانو" في العاصمة الإسبانية مدريد. وستكون هذه هي المرة الثانية التي يستضيف فيها الملعب نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما احتضن المباراة النهائية لنسخة عام 2019.

وسيحصل الفريق المتوج باللقب على بطاقة التأهل المباشر إلى مرحلة الدوري في نسخة دوري أبطال أوروبا 2027-2028، كما سيتأهل الفريق المتوج باللقب إلى نهائي كأس القارات للأندية 2027.

كما سيتأهل إلى دور المجموعات في كأس العالم للأندية 2029، بالإضافة إلى حقه في مواجهة بطل الدوري الأوروبي (يوروبا ليج) لموسم 2026-2027 في مباراة كأس السوبر الأوروبي لعام 2027.

ويدخل باريس سان جيرمان منافسات البطولة بصفته حامل اللقب، بعدما تُوج بالبطولة في آخر نسختين.

في السطور التالية، نستعرض لكم كل ما تريد معرفته عن قرعة دوري أبطال أوروبا 2026-2027: