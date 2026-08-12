انتهى اللغز .. الكشف عن موعد عودة كريستيانو رونالدو إلى النصر بعد زواجه بجورجينا

جدل كبير أحاط بصاروخ ماديرا على مدار الأسابيع الماضية، تحديدًا منذ نهاية مشوار المنتخب البرتغالي في كأس العالم 2026، من دور الـ16، في السادس من يوليو الماضي.

بعض الإعلاميين السعوديين زعموا حينها أن الدون سيقطع إجازته بعد المونديال، من أجل الانضمام لمعسكر النصر في البرتغال، في محاولة للتدخل لحل أزمة منع الفريق من القيد وفرض رقابة مالية مشددة عليه.

لكن المفاجأة كانت أن إجازة رونالدو قد طالت في وقت ينطلق به دوري روشن السعودي 2026-27، بشكل رسمي غدًا الخميس.



