بعد الكثير من القيل والقال عن طول إجازة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر، تم الكشف عن موعد عودته للعاصمة السعودية "الرياض"، للانضمام لاستعدادات العالمي للموسم الجديد 2026-27.
انتهى اللغز .. الكشف عن موعد عودة كريستيانو رونالدو إلى النصر بعد زواجه بجورجينا
ما القصة؟
جدل كبير أحاط بصاروخ ماديرا على مدار الأسابيع الماضية، تحديدًا منذ نهاية مشوار المنتخب البرتغالي في كأس العالم 2026، من دور الـ16، في السادس من يوليو الماضي.
بعض الإعلاميين السعوديين زعموا حينها أن الدون سيقطع إجازته بعد المونديال، من أجل الانضمام لمعسكر النصر في البرتغال، في محاولة للتدخل لحل أزمة منع الفريق من القيد وفرض رقابة مالية مشددة عليه.
لكن المفاجأة كانت أن إجازة رونالدو قد طالت في وقت ينطلق به دوري روشن السعودي 2026-27، بشكل رسمي غدًا الخميس.
موعد عودة رونالدو
بعد الغموض الذي استمر طوال الأسابيع الماضية، كشف الإعلامي النصراوي علي العنزي أخيرًا عن موعد عودة كريستيانو رونالدو للرياض، تمهيدًا للانضمام لتدريبات النصر الجماعية.
العنزي أوضح أن الدون سيصل اليوم الأربعاء، إلى الرياض، في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً، بتوقيت مكة المكرمة.
وانتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي بالفعل عدة صور للنجم البرتغالي، وهو في طريقه لاستقلال الطائرة التي ستنقله إلى الرياض.
زواج رونالدو بجورجينا
تلك العودة إلى العاصمة السعودية "الرياض"، تأتي بعدما أتم رونالدو زواجه بصديقته الأرجنتينية جورجينا رودريجيز.
بالأمس، نشر الدون عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة ليده هو وجورجينا، مرتدين دبلة الزواج في اليد اليسرى، مع إرفاقها بتعليق مقتضب: "C❤️G".
ولا تزال أسرار حفل زواج الثنائي لم تنكشف حتى الآن، إذ نجح في فرض السرية التامة عليها بداية من الموعد وصولًا إلى المدعوين وتفاصيل الحفل.
- Getty Images
وماذا بعد؟
يتبقى أن يتأكد النصر من مدى جاهزية رونالدو الفنية والبدنية، للمشاركة في المباراة الافتتاحية للموسم الجديد من دوري روشن، حيث يلتقي بالفتح في 15 من أغسطس الجاري.
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