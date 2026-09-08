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كريم مليم

ترجمه

موعد حفل الكرة الذهبية 2026.. قوائم المرشحين والقنوات الناقلة

الكرة الذهبية
دوري أبطال أوروبا
كأس العالم للأندية
الدوري الإسباني
الدوري الإنجليزي الممتاز
الدوري الإيطالي
الدوري الفرنسي
كيليان مبابي
لامين يامال
رافينيا
عثمان ديمبيلي
هاري كين
فلامينجو
بودو / جليمت
آرسنال
باريس سان جيرمان
برشلونة
ريال مدريد
ميكيل آرتيتا
لويس دي لا فوينتي
أوناي إيمري
فنسنت كومباني
لويس إنريكي
الهلال
الأهلي
أيوب بوعدي
إبراهيم مازة
كريم ألايبجوفيتش
إنجلترا
المغرب
المملكة العربية السعودية
الجزائر
مصر
الأردن
البرازيل
النرويج
فرنسا
إسبانيا
بلجيكا
البوسنة والهرسك

كل ما تريد معرفته عن موعد حفل الكرة الذهبية 2026 وقوائم المرشحين والقنوات الناقلة

تستعد كرة القدم العالمية لحدث استثنائي مع اقتراب موعد حفل جائزة الكرة الذهبية لعام 2026 "بالون دور"، والذي يمثل النسخة السبعين من الحفل السنوي الذي تنظمه مجلة فرانس فوتبول، لتكريم أفضل لاعبي كرة القدم في العالم عن موسم 2025-2026.

وللمرة الخامسة في تاريخ الجائزة، سيتم الاعتماد على نتائج الموسم الكروي بدلًا من السنة الميلادية في تحديد الفائز، على أن تمتد الفترة التي تُحتسب خلالها إنجازات اللاعبين من 3 أغسطس 2025 وحتى 19 يوليو 2026، لتشمل أبرز المنافسات والأحداث التي شهدها الموسم.

ومع اقتراب موعد الحفل المرتقب، تتجه الأنظار إلى قائمة أبرز المرشحين للجائزة، في انتظار لحظة الكشف عن صاحب الإنجاز الأكبر، ومن سيحصل على الكرة الذهبية ويخلّد اسمه بين أساطير الجائزة على مر التاريخ.

في هذا التقرير، ستُسلط الأضواء على موعد حفل الكرة الذهبية 2026 وقوائم المرشحين والقنوات الناقلة.

  • ما جائزة الكرة الذهبية؟

    تُعد جائزة الكرة الذهبية واحدة من أشهر وأهم الجوائز الفردية في عالم كرة القدم، وتمنحها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية سنويًا منذ عام 1956، تكريمًا للاعب الذي يُعتبر صاحب أفضل أداء خلال الموسم السابق.

    وابتكر الجائزة الكاتبان الرياضيان جابرييل هانو وجاك فيران، وكانت تعتمد بشكل حصري على تصويت الصحفيين الرياضيين لاختيار الفائز، قبل أن تشهد قواعدها ونظام التصويت عليها عدة تغييرات على مدار تاريخها.

    في بدايتها، كانت جائزة الكرة الذهبية مقتصرة على اللاعبين الأوروبيين، وكانت تُعرف أيضًا باسم جائزة "أفضل لاعب كرة قدم أوروبي"، وفي عام 1995، جرى توسيع نطاق الجائزة لتشمل جميع اللاعبين، بغض النظر عن أصولهم، شريطة أن يكونوا ينشطون مع أندية أوروبية.

    وفي عام 2007، تحولت الجائزة إلى جائزة ذات طابع عالمي، لتشمل جميع لاعبي كرة القدم المحترفين حول العالم، كما مُنح المدربون وقادة المنتخبات الوطنية حق التصويت على الفائز، قبل أن يقتصر التصويت مجددًا على الصحفيين في عام 2016.

    وخلال الفترة بين عامي 2010 و2015، دخلت مجلة فرانس فوتبول في اتفاقية مع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، نتج عنها دمج جائزة الكرة الذهبية مع جائزة "أفضل لاعب في العالم" التي كان يقدمها الاتحاد الدولي، لتصبح الجائزة تحت مسمى "كرة الفيفا الذهبية".

    وانتهت هذه الشراكة في عام 2016، لتعود الجائزة إلى اسمها الأصلي الكرة الذهبية، في الوقت الذي أعاد فيه الاتحاد الدولي لكرة القدم تقديم جائزته السنوية بشكل مستقل تحت اسم "الأفضل من فيفا - The Best FIFA Men's Player".

    وفي عام 2022، أجرت مجلة فرانس فوتبول تعديلات جديدة على قواعد جائزة الكرة الذهبية، إذ أصبح اختيار الفائز يعتمد على أداء اللاعبين خلال الموسم الكروي بدلًا من السنة التقويمية.

    كما استُحدثت لجنة تحكيم دولية تضم صحفيين متخصصين، بواقع ممثل واحد عن كل دولة من الدول المائة الأولى في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم للمنتخبات الوطنية للرجال، للمشاركة في عملية اختيار الفائز بالجائزة.

    ومنذ عام 2024، أصبح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" شريكًا في تنظيم حفل الكرة الذهبية، مع استمرار مجلة فرانس فوتبول في الاحتفاظ بنظام التصويت واسم الجائزة.

    وعلى مدار تاريخ الكرة الذهبية، نجح الأرجنتيني ليونيل ميسي في الانفراد بالرقم القياسي لعدد مرات الفوز بالجائزة، بعدما توج بها 8 مرات، متفوقًا على البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي حصل عليها 5 مرات.

    ويأتي الثلاثي يوهان كرويف وميشيل بلاتيني وماركو فان باستن في المرتبة التالية، بعدما فاز كل منهم بالجائزة 3 مرات، بينما حصل كل من ألفريدو دي ستيفانو وفرانز بيكنباور وكيفن كيجان وكارل هاينز رومينيجه ورونالدو على الجائزة مرتين.

    ويحمل الفرنسي عثمان ديمبيلي لقب الكرة الذهبية حاليًا، بعدما توج بالنسخة التاسعة والستين من الجائزة في عام 2025، ليضيف اسمه إلى قائمة النجوم الذين تركوا بصمتهم في تاريخ واحدة من أعرق الجوائز الفردية في كرة القدم.

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  • ما فئات جائزة الكرة الذهبية 2026؟

    الجائزة

    الفئة

    الكرة الذهبية للرجال أفضل لاعب
    الكرة الذهبية سيدات أفضل لاعبة 
    جائزة كوباأفضل لاعب شاب (تحت 21 عاما)
    أفضل لاعبة شابة (تحت 21 عاما)
    جائزة ياشينأفضل حارس مرمى
    أفضل حارسة مرمى
    جائزة كرويفأفضل مدرب للرجال
    أفضل مدرب للسيدات
    فريق العام فريق العام للرجال
    فريق العالم للسيدات
    جائزة جيرد مولرتمنح لمهاجم العام
    جائزة سقراطتمنح لأفضل عمل إنساني

  • متى حفل جائزة الكرة الذهبية 2026؟ وأين سيقام؟

    تستضيف العاصمة الإنجليزية لندن حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية يوم 26 أكتوبر 2026، في حدث يقام للمرة الأولى في تاريخ الجائزة بالعاصمة البريطانية، وسط ترقب عالمي لمعرفة هوية اللاعب الذي سيعتلي عرش كرة القدم العالمية ويحصد الجائزة الفردية الأهم في اللعبة.

    ولا يقتصر الحفل على الإعلان عن الفائز بالكرة الذهبية، إذ يشهد أيضًا الكشف عن أصحاب بقية الجوائز الفردية، وفي مقدمتها جائزة ياشين التي تُمنح لأفضل حارس مرمى في العالم، وجائزة كوبا المخصصة لأفضل لاعب شاب، إلى جانب جائزة أفضل مدرب وأفضل نادٍ، فضلًا عن مجموعة أخرى من الجوائز التي تحتفي بأبرز المتألقين في كرة القدم العالمية خلال الموسم.

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  • ما القنوات الناقلة لحفل الكرة الذهبية 2026؟ وكيف تتابعه عبر الإنترنت؟

    سوف يتم نقل فعاليات حفل الكرة الذهبية عبر قناة بي إن سبورتس الإخبارية، كما يمكن متابعة البث المباشر لفعاليات الحفل عبر "كووورة".

    الحدث

    الموعد

    		القنوات الناقلة

    المكان

    حفل جائزة الكرة الذهبية 2026الإثنين 26 أكتوبر 2026
    22:00 السعودية، 23:00 الإمارات    		beIN SPORTS الإخباريةلندن
    كووورة

  • ما طريقة التصويت على جائزة الكرة الذهبية 2026؟

    لم يعد تقييم اللاعبين في جائزة الكرة الذهبية يعتمد على السنة الميلادية، من يناير إلى ديسمبر، كما كان في السابق، وإنما أصبح مرتبطًا بشكل كامل بالموسم الكروي الأوروبي، الذي يمتد من أغسطس إلى يوليو من العام التالي.

    وبموجب هذا التغيير، تُحتسب نتائج وأداء اللاعبين في البطولات الكبرى التي تُقام خلال فترة الصيف، مثل بطولة كأس أمم أوروبا «يورو» أو كوبا أمريكا أو كأس العالم، ضمن الموسم الكروي الذي أُقيمت خلاله تلك البطولات، وليس وفقًا للسنة الميلادية.

    وشهدت آلية التصويت أيضًا تعديلًا يتعلق بعدد الصحفيين المشاركين، بهدف زيادة كفاءة عملية الاختيار والاستفادة من أصحاب الخبرة في تقييم اللاعبين. ويقتصر التصويت حاليًا على ممثلي أول 100 دولة في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» للرجال، بينما يشارك ممثلو أول 50 دولة في تصنيف «فيفا» للسيدات.

    معايير اختيار الفائز بالكرة الذهبية

    تُمنح جائزة الكرة الذهبية «بالون دور» استنادًا إلى ثلاثة معايير رئيسية، جرى ترتيبها وفقًا لأهميتها في عملية التقييم.

    أولًا: الأداء الفردي والحسم والتأثير داخل الملعب: يأتي الأداء الفردي للاعب في مقدمة معايير الاختيار، مع التركيز على مدى تأثيره في نتائج فريقه، وقدرته على الحسم، إلى جانب شخصيته وتأثيره الواضح خلال المباريات.

    ثانيًا: الأداء الجماعي والإنجازات: يُنظر كذلك إلى الأداء الجماعي للاعب والبطولات والإنجازات التي حققها مع ناديه أو منتخب بلاده خلال الموسم محل التقييم.

    ثالثًا: اللعب النظيف والسلوك الرياضي: يشمل التقييم أيضًا التزام اللاعب باللعب النظيف وسلوكه داخل الملعب وخارجه، باعتبار ذلك أحد العناصر الأساسية في تحديد أحقية اللاعب بالجائزة.

    وفي المقابل، تم إلغاء معيار مسيرة اللاعب الكروية، حتى لا يحصل لاعب على أفضلية استنادًا إلى تاريخه السابق أو إنجازاته على مدار سنوات طويلة، ولضمان أن يكون التقييم قائمًا على ما قدمه اللاعب خلال الموسم محل الدراسة، بما يحقق قدرًا أكبر من تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.

    آلية توزيع النقاط

    تضم القائمة النهائية للمرشحين لجائزة الكرة الذهبية 30 لاعبًا، ويختار كل صحفي من المشاركين في التصويت أفضل 10 لاعبين لديه، مع ترتيبهم من المركز الأول إلى المركز العاشر، بدلًا من اختيار خمسة لاعبين فقط كما كان معمولًا به سابقًا.

    ويحصل اللاعب الذي يحتل المركز الأول في تصويت الصحفي على 15 نقطة، بينما يحصل صاحب المركز الثاني على 12 نقطة، ثم تتناقص النقاط تدريجيًا وصولًا إلى اللاعب صاحب المركز العاشر، الذي يحصل على نقطة واحدة.

    وفي النهاية، تُجمع النقاط التي حصل عليها جميع المرشحين من مختلف الصحفيين، ويُتوج اللاعب صاحب أعلى مجموع من النقاط بجائزة الكرة الذهبية.

    ورغم المكانة الكبيرة التي تحظى بها جائزة الكرة الذهبية باعتبارها واحدة من أبرز الجوائز الفردية في عالم كرة القدم، فإنها لم تسلم من الانتقادات على مدار السنوات. فقد وصف بعض النقاد الجائزة أحيانًا بأنها أقرب إلى "مسابقة شعبية"، في إشارة إلى الجدل المستمر حول آلية التصويت والمعايير التي تحكم اختيار الفائز.

    كما طالت الانتقادات ما يُنظر إليه باعتباره انحيازًا نسبيًا لصالح اللاعبين المهاجمين، فضلًا عن الجدل بشأن فكرة تسليط الضوء بشكل منهجي على لاعب واحد باعتباره الأفضل في رياضة جماعية تعتمد في الأساس على الأداء الجماعي والتكامل بين عناصر الفريق.

  • من اللاعب الأكثر فوزاً بالجائزة الذهبية؟

    على مدار تاريخ الكرة الذهبية، نجح الأرجنتيني ليونيل ميسي في الانفراد بالرقم القياسي لعدد مرات الفوز بالجائزة، بعدما توج بها 8 مرات، متفوقًا على البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي حصل عليها 5 مرات.

    ويأتي الثلاثي يوهان كرويف وميشيل بلاتيني وماركو فان باستن في المرتبة التالية، بعدما فاز كل منهم بالجائزة 3 مرات، بينما حصل كل من ألفريدو دي ستيفانو وفرانز بيكنباور وكيفن كيجان وكارل هاينز رومينيجه ورونالدو على الجائزة مرتين.

    قائمة الفائزين السابقين بالكرة الذهبية عبر التاريخ:

    اللاعب

    المركز الأول

    المركز الثاني

    المركز الثالث

    ليونيل ميسي

    8 (2009, 2010, 2011, 2012, 2015، 2019، 2021, 2023)

    5 (2008, 2013, 2014, 2016, 2017)

    1 (2007)

    كريستيانو رونالدو

    5 (2008, 2013, 2014, 2016, 2017)

    6 (2007, 2009, 2011, 2012, 2015، 2018)

    1 (2019)

    ميشيل بلاتيني

    3 (1983, 1984, 1985)

    -

    2 (1977, 1980)

    يوهان كرويف

    3 (1971, 1973, 1974)

    -

    1 (1975)

    ماركو فان باستن

    3 (1988, 1989, 1992)

    -

    -

    فرانز بكنباور

    2 (1972, 1976)

    2 (1974, 1975)

    1 (1966)

    رونالدو

    2 (1997, 2002)

    1 (1996)

    1 (1998)

    ألفريدو دي ستيفانو

    2 (1957, 1959)

    1 (1956)

    -

    كيفن كيجان

    2 (1978, 1979)

    1 (1977)

    -

    كارل-هاينز رومينيجه

    2 (1980, 1981)

    1 (1979)

    -

    لويس سواريز

    1 (1960)

    2 (1961, 1964)

    1 (1965)

    إيزيبيو

    1 (1965)

    2 (1962, 1966)

    -

    بوبي تشارلتون

    1 (1966)

    2 (1967, 1968)

    -

    ريموند كوبا

    1 (1958)

    1 (1959)

    2 (1956, 1957)

    جيرد مولر

    1 (1970)

    1 (1972)

    2 (1969, 1973)

    زين الدين زيدان

    1 (1998)

    1 (2000)

    1 (1997)

    جياني ريفيرا

    1 (1969)

    1 (1963)

    -

    رود خوليت

    1 (1987)

    1 (1988)

    -

    لوثر ماتايوس

    1 (1990)

    1 (1991)

    -

    روبرتو باجيو

    1 (1993)

    1 (1994)

    -

    هريستو ستويتشكوف

    1 (1994)

    1 (1992)

    -

    آندري شيفتشينكو

    1 (2004)

    -

    2 (1999, 2000)

    جورج بيست

    1 (1968)

    -

    1 (1971)

    ألان سيمونسن

    1 (1977)

    -

    1 (1983)

    رونالدينيو

    1 (2005)

    -

    1 (2004)

    ستانلي ماثيوس

    1 (1956)

    -

    -

    عمر سيفوري

    1 (1961)

    -

    -

    جوزيف ماسوبوست

    1 (1962)

    -

    -

    ليف ياشين

    1 (1963)

    -

    -

    دينيس لو

    1 (1964)

    -

    -

    فلوريان ألبيرت

    1 (1967)

    -

    -

    أوليج بلوخين

    1 (1975)

    -

    -

    باولو روسي

    1 (1982)

    -

    -

    إيجور بيلانوف

    1 (1986)

    -

    -

    جيان-بيير بابين

    1 (1991)

    -

    -

    جورج وياه

    1 (1995)

    -

    -

    ماتياس سامير

    1 (1996)

    -

    -

    ريفالدو

    1 (1999)

    -

    -

    لويس فيجو

    1 (2000)

    -

    -

    مايكل أوين

    1 (2001)

    -

    -

    بافيل نيدفيد

    1 (2003)

    -

    -

    فابيو كانافارو

    1 (2006)

    -

    -

    كاكا

    1 (2007)

    -

    -

    لوكا مودريتش

    1 (2018)

    -

    -

    كريم بنزيما

    1 (2022)

    -

    -

    رودري

    1 (2024)

    -

    -

    عثمان ديمبلي1 (2025)--

  • المرشحون لجائزة الكرة الذهبية للرجال 2026

    ضمت القائمة الأسماء الآتية: "جود بيلينجهام، مارك كوكوريا، باو كوبارسي، عثمان ديمبلي، برونو فرنانديز، لويس دياز، إيرلنج هالاند، جابرييل ماجهالايس، أشرف حكيمي، هاري كين، خفيتشا كفاراتسخيليا، لامين يامال، ساديو ماني، ماركينيوس، كيليان مبابي".

    علاوة على: "لاوتارو مارتينيز، مايكل أوليسي، ويليان باتشو، جواو نيفيز، خوليان كينيونيس، رودري، نونو مينديز، فينيسيوس جونيور، ديكلان رايس، ليونيل ميسي، فابيان رويز، فيران توريس، دايوت أوباميكانو، ويليام ساليبا، فيتينها".

    اللاعبالفريق
    جود بيلنجهام ريال مدريد 
    مارك كوكوريا ريال مدريد
    باو كوبارسيبرشلونة 
    عثمان ديمبليباريس سان جيرمان 
    برونو فرنانديزمانشستر يونايتد
    لويس دياز بايرن ميونخ 
    هالاندمانشستر سيتي 
    جابريل ماجهالايسآرسنال 
    أشرف حكيمي باريس سان جيرمان 
    هاري كين بايرن ميونخ 
    كفاراتسخيلياباريس سان جيرمان
    لامين يامال برشلونة 
    ساديو ماني النصر السعودي
    ماركينيوسباريس سان جيرمان 
    كيليان مبابيريال مدريد 
    لاوتارو مارتينيزإنتر ميلان 
    مايكل أوليسيبايرن ميونخ 
    ويليان باتشوباريس سان جيرمان
    جواو نيفيز باريس سان جيرمان 
    خوليان كينيونيسالقادسية السعودي
    رودريبرشلونة
    نونو مينديز باريس سان جيرمان 
    فينيسيوس جونيور ريال مدريد 
    ديكلان رايسآرسنال 
    ليونيل ميسيإنتر ميامي
    فابيان رويزباريس سان جيرمان 
    فيران توريسباريس سان جيرمان 
    دايوت أوباميكانوبايرن ميونخ 
    ويليام ساليبا آرسنال 
    فيتينها باريس سان جيرمان 

  • المرشحات لجائزة الكرة الذهبية للسيدات 2026

    ضمت القائمة الأسماء الآتية: "سلمى باشا، باربرا باندا، كلارا بوهل، إسمي بروتس، ماريونا كالدينتي، سكارليت كامبيروس، كيرستين كاسباريج، تيموا تشاوينجا، كاتا كول، ميلتشي دومورناي، كارولين جراهام هانسن، أليكس جرينوود، باتري جويجارو، بيرنيل هاردر، يوي هاسيجاوا".

    علاوة على "روز لافيل، مابي ليون، لورينا، ملفين مالارد، ماناكا ماتسوكوبو، فيفيان ميديما، إيوا باجور، كلوديا بينا، أليكسيا بوتيلاس، ويندي رينارد، أليسيا روسو، خديجة شو، موموكو تانيكاوا، كارولين وير، تيسا ووليرت".

    اللاعبةالفريق
    سلمى باشا ليون 
    باربرا باندا أورلاندو برايد 
    كلارا بوهل بايرن ميونخ 
    إسمي بروتسبرشلونة 
    ماريونا كالدينتي آرسنال 
    سكارليت كامبيروسباي إف سي
    كريستين مانشستر سيتي
    تشاوينجا كانساس سيتي 
    كااتا كولبرشلونة 
    ميلتشيليون 
    كارولين برشلونة 
    أليكس جرينودمانشستر سيتي 
    باتريبرشلونة 
    بيرنيل بايرن ميونخ 
    هاسيجاوا مانشستر سيتي 
    روز نيويورك - نيوجيرسي
    مباي ليون برشلونة 
    لورينا كانساس سيتي 
    ملفين مانشستر يونايتد
    ماناكانورث كارولينا 
    فيفيان مانشستر سيتي 
    إيوا باجور برشلونة 
    كلوديا بينا برشلونة 
    أليكسيا بوتيلاسلندن سيتي 
    ويندي ليون 
    أليسيا روسوآرسنال 
    خديجة شاومانشستر سيتي 
    موموكوبرايتون 
    كارولين ويرمانشستر سيتي 
    تيسا ووليرتإنتر ميلان - كومو 

  • المرشحون لجائزة كوبا 2026 لأفضل لاعب شاب

    تتنافس الأسماء الآتية: المغربي أيوب بوعدي "مانشستر سيتي"، والبوسنى كريم ألايبيجوفيتش "يوفنتوس"، والإيفواري يان ديوماندي "ريال مدريد"، والإسباني باو كوبارسي "برشلونة"، والفرنسي إيلي جونيور كروبي "بورنموث".

    علاوة على الألماني لينار كارل "بايرن ميونخ"، والإسباني لامين يامال "برشلونة"، والجزائري إبراهيم مازا "باير ليفركوزن"، والسويسري يوهان مانزامبي "فرايبورج - أستون فيلا"، والفرنسي وارن زائير إيمري "باريس سان جيرمان".

    اللاعبالفريق
    بوعديمانشستر سيتي 
    كريم ألايبيجوفيتشيوفنتوس
    ديومانديريال مدريد 
    كوبارسيبرشلونة 
    إيلي جونيور كروبي بورنموث 
    لينار كارلبايرن ميونخ 
    لامين يامال برشلونة 
    إبراهيم مازا ليفركوزن 
    مانزامبيفرايبورج - أستون فيلا
    زائير إيمريباريس سان جيرمان 

  • المرشحات لجائزة كوبا 2026 للسيدات لأفضل لاعبة شابة

    تتنافس الأسماء الآتية: الهولندية فيرل بورمان "تشيلسي"، والإسبانية فيكي لوبيز "برشلونة"، والسويدية فيليسيا شرودر "ريال مدريد"، والإسبانية كلارا سيراجوردي "برشلونة"، والأمريكية ليلي يوهانس "ليون".

    اللاعبةالفريق
    بورمان تشيلسي
    فيكي لوبيز برشلونة 
    شرودر ريال مدريد 
    كلارا برشلونة
    ليلي يوهانسليون

  • المرشحون لجائزة ياشين 2026 لأفضل حارس مرمى

    تتنافس الأسماء الآتية: ياسين بونو (المغرب - الهلال) - تيبو كورتوا (بلجيكا - ريال مدريد) - خوان جارسيا (إسبانيا - برشلونة) - جريجور كوبيل (سويسرا - دورتموند) - إيمليانو مارتينيز (الأرجنتين - تشيلسي) - إدواردو ميندي (السنغال - الأهلي) - ديفيد رايا (إسبانيا - آرسنال) - ماتفي سافونوف (روسيا - باريس سان جيرمان) - أوناي سيمون (إسبانيا - أتلتيك بلباو) - فوزينيا (كاب فيردي - كولو كولو).

    اللاعبالفريق
    ياسين بونوالهلال السعودي
    تيبو كورتوا ريال مدريد 
    خوان جارسيا برشلونة 
    جريجور كوبيلبوروسيا دورتموند 
    إيمليانو مارتينيز تشيلسي
    إدوارد مينديالأهلي السعودي
    ديفيد رايا آرسنال 
    سافونوفباريس سان جيرمان 
    أوناي سيمون أتلتيك بيلباو
    فوزينينا كولو كولو

  • المرشحات لجائزة ياشين 2026 لأفضل حارسة مرمى

    تتنافس الأسماء الآتية: الألمانية آن كاترين بيرجر (جوثام)، والإسبانية كاتا كول (برشلونة)، والإنجليزية هانا هامبتون (تشيلسي)، والبرازيلية لورينا (كانساس سيتي)، واليابانية أياكا ياماشيتا (مانشستر سيتي).

    الحارسةالفريق
    آنا كاثرين برجرجوثام
    كاتا كولبرشلونة
    هانا هامبتونتشيلسي
    لوريناكانساس سيتي
    أياكا ياماشيتامانشستر سيتي

  • المرشحون لجائزة كرويف 2026 لأفضل مدرب لفرق الرجال

    تتنافس الأسماء الآتية: ميكيل أرتيتا "آرسنال"، ولويس دي لا فوينتي "منتخب إسبانيا"، وأوناي إيمري "أستون فيلا"، ولويس إنريكي "باريس سان جيرمان"، فضلا عن البلجيكي فينسنت كومباني "بايرن ميونخ".

    المدربالفريق
    ميكيل أرتيتاآرسنال
    دي لافوينتيمنتخب إسبانيا 
    أوناي إيمريأستون فيلا
    لويس إنريكي باريس سان جيرمان
    فينسنت كومبانيبايرن ميونخ 

  • المرشحون لجائزة كرويف 2026 لأفضل مدرب لفرق السيدات

    تتنافس الأسماء الآتية: جوناتان جيرالديز "ليون"، أندريه يجليرتز "مانشستر سيتي"، نيلس نيلسن "منتخب اليابان"، بيري روميو "برشلونة"، إلينا ساديكو – "سيلتيك/بي كيه هاكن".

    المدرب/ةالفريق
    جوناتان جيرالديز ليون
    أندريه يجليرتز مانشستر سيتي
    نيلس نيلسن منتخب اليابان
    بيري روميو برشلونة
    إلينا ساديكو سيلتيك - بي كيه هاكن

  • الفرق المرشحة لجائزة فريق العالم في 2026 للرجال

    ضمت القائمة النهائية 5 أندية وهي آرسنال الإنجليزي، وبايرن ميونيخ الألماني، وبودو جليمت النرويجي، وفلامنجو البرازيلي، وباريس سان جيرمان الفرنسي.

    الفريقالدولة
    بايرن ميونخألمانيا
    فلامنجوالبرازيل 
    بودو جليمتالنرويج
    آرسنالإنجلترا 
    باريس سان جيرمان فرنسا 

  • الفرق المرشحة لجائزة فريق العالم في 2026 للسيدات

    وضمت القائمة 5 أندية، يتقدمها برشلونة الإسباني وبايرن ميونخ الألماني، إلى جانب كلوب أمريكا المكسيكي ومانشستر سيتي الإنجليزي وأولمبيك ليون الفرنسي.

    الفريقالدولة
    مانشستر سيتي إنجلترا 
    برشلونة إسبانيا 
    بايرن ميونخألمانيا
    ليون فرنسا 
    كلوب أمريكاالمكسيك