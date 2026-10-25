دخل "منقذ" هوفنهايم فسحق ليفركوزن: استنزاف ديابي أصاب "خلفيته" .. واحذر يا مازا ستدفن نفسك في باريس!

أن تنافس على الأفضل في مباراة سيئة، ربما كان ذلك الوصف الأمثل، للموهبة الجزائرية إبراهيم مازا، صانع ألعاب باير ليفركوزن، في مواجهة هوفنهايم، الذي انتهت بخسارة ليفركوزن بنتيجة (0-3)، في ميدان بريزيرو ارينا، ضمن حساب الجولة السابعة من مسابقة الدوري الألماني "2026-2027".

وعلى طريقة بانينكا، وقع أندري كراماريتش، على هدف هوفنهايم من علامة الجزاء، في الدقيقة 79، مستغلًا الخطأ الذي ارتكبه القائد تابسوبا على أصلاني بضرب ساقه، فيما استفاد ألكسندر براس، من كرة مرتدّة وبينية كراماريتش، التي منحته انفرادًا، ليسجل الهدف الثاني بالدقيقة 89، فيما ساهم الكرواتي أيضًا بالهدف الثالث، بعد تسديد كرة في العارضة لترتد إلى ماكس مورشتاد الذي سددها في الشباك، بالدقيقة 90+5.

مباراة لم تحمل الأنباء السعيدة لموسى ديابي، وتأتي في وقت يتحدث فيه العالم عن مطاردة كبار أوروبا لمازا، وبالأخص باريس سان جيرمان، بطل تشامبيونزليج، الذي وضعه ضمن حساباته.

ورفض ليفركوزن فرصة "مؤقتة" لاحتلال وصافة البوندسليجا، ليبقى في المركز الرابع، برصيد 13 نقطة، بفارق أربع نقاط عن بوروسيا دورتموند المتصدر، بينما يأتي هوفنهايم، في المركز العاشر، برصيد 9 نقاط.