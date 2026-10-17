مدرب ريال مدريد، جوزيه مورينيو، قدّم ردًّا ساخرًا كالعادة على إيقاف فينيسيوس جونيور أربع مباريات في الليجا. ويغيب الجناح البرازيلي بشكل مؤثر عن الكلاسيكو المقبل أمام برشلونة بعد طرده في مواجهة فياريال.
"أنا سعيد جدًا" .. مورينيو يعلق على إيقاف فينيسيوس جونيور أربع مباريات
طرد مكلّف
تلقى مدريد ضربة قوية بعد أن أوقعت لجنة الانضباط في الليجا عقوبة الإيقاف لأربع مباريات على فينيسيوس. وتأتي هذه العقوبة القاسية بعد طرده خلال الفوز الأخير بنتيجة 1-0 على فياريال.
ويعاني اللاعب البرازيلي صاحب الـ26 عامًا من أجل استعادة أفضل مستوياته حتى الآن هذا الموسم، إذ سجل هدفًا واحدًا فقط في ثماني مباريات بالدوري. وسيفرض غيابه الطويل إجراء تغييرات في التشكيلة الهجومية خلال عدة مباريات محلية حاسمة.
وتعكس مدة الإيقاف خطورة الواقعة التي أدت إلى حصوله على البطاقة الحمراء. ويمثل ذلك صداعًا كبيرًا للنادي في وقت يسعى فيه إلى مواصلة المنافسة على صدارة جدول الترتيب.
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ماذا قال مورينيو؟
يشتهر مورينيو بصراحته اللاذعة، ولم يتحفظ عندما سُئل عن الإيقاف الطويل الذي تعرّض له لاعبه. واختار المدرب البرتغالي أسلوباً مليئاً بالسخرية للتعليق على الموقف.
وقال مورينيو للصحافيين: "بخصوص الإيقاف لأربع مباريات، أنا في الحقيقة سعيد جداً. ظننت أنهم سيمنحونه أكثر من ذلك! كنت أتوقع إلى حد ما أنه مع تقديم ريال مدريد استئنافاً، قد يضيفون مباراة أو مباراتين أخريين. الأمر كأنهم يقولون: 'اهدأ فقط، والتزم الصمت، لديك أربع مباريات، لذا لا تنطق بكلمة أخرى'".
غياب عن الكلاسيكو الحاسم
أكثر ما يضر في هذا الإيقاف لأربع مباريات هو أن فينيسيوس سيغيب عن الكلاسيكو المقبل أمام الغريم التقليدي برشلونة. وفقدان لاعب بهذا المستوى في مواجهة بهذا الحجم يمثل ضربة موجعة.
فالمباريات أمام برشلونة كثيرًا ما تحدد مسار الصراع على اللقب في إسبانيا، وغياب أحد أبرز أسلحته الهجومية يضع ريال مدريد في موقف صعب قبل أن تنطلق المباراة أصلًا.
وكان النادي قد تقدم باستئناف أملًا في تقليص مدة الإيقاف، لكن تلك المحاولات لم تجد آذانًا صاغية. وعليه الآن أن يجتاز سلسلة مباريات شائكة دون نجمه.
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البحث عن حلول فورية
سيكون على مورينيو الآن إيجاد حل تكتيكي لتغطية غياب فينيسيوس عن الرواق الأيسر خلال الأسابيع المقبلة. وسيكون الفريق تحت ضغط كبير في محاولته التعامل مع خسارة مهاجمه البرازيلي الحيوي. وسينتقل التركيز فورًا إلى الطريقة التي سيعيد بها مورينيو ترتيب تشكيلته الأساسية.
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