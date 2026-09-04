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Jose Mourinho Real Madrid 2026 pre-seasonGetty
Muhammad Zaki

ترجمه

مورينيو يستبعد نجمه الفرنسي .. ريال مدريد يعلن عن قائمة دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد
جوزيه مورينيو
دوري أبطال أوروبا
فيرلان ميندي
الدوري الإسباني

الملكي يفتتح مشواره ضد إنتر

حسم جوزيه مورينيو قائمة ريال مدريد لخوض حملته الجديدة في دوري أبطال أوروبا، متخذًا قرارًا حاسمًا باستبعاد المدافع صاحب الخبرة فيرلاند ميندي.

ولا يزال الظهير الأيسر الفرنسي يتعافى من إصابة عضلية طويلة الأمد، ونتيجة لذلك فقد مكانه في القائمة الأوروبية لصالح لاعب وسط مراهق يحظى بتقدير كبير.

  • ميندي يغيب

    قدّم ريال مدريد قائمته المكوّنة من 25 لاعبًا لخوض دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، وكان ميندي أبرز المستبعدين.

    وكان لاعب المنتخب الفرنسي قد تعرّض لإصابة عضلية في ساقه اليمنى في مايو، ولم يشارك مع ريال مدريد منذ ذلك الحين.

    وفي حين احتفظ النجمان المُبعدان الآخران إيدر ميليتاو ورودريجو جوس بمكانيهما في القائمة الأوروبية،

    فضّل مورينيو عدم قيد ظهيره الأيسر المصاب. ويفتح غياب ميندي الطريق أمام سيرخيو مارتينيز، صاحب الـ19 عامًا الوافد حديثًا، القادم من راسينج سانتاندير بعد أن فعّل ريال مدريد بند الشرط الجزائي البالغ 3 ملايين يورو.

    كان مارتينيز قد جرى التعاقد معه في البداية للانضمام إلى فريق الرديف كاستيا التابع للنادي. غير أن لاعب الوسط المراهق ترك انطباعًا جيدًا بالفعل لدى المدرب البرتغالي خلال حصص تدريبات الفريق الأول، ليكسب ترقية مفاجئة إلى القائمة الأوروبية للفريق الأول إلى جانب 11 موهبة شابة أخرى.


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  • cucurella(C)Getty Images

    التحولات التكتيكية والتغطية الدفاعية

    يسلّط قرار مورينيو الضوء على تغيّر في الترتيب الهرمي على الجانب الأيسر من دفاع مدريد. فقد تراجع ترتيب ميندي في سانتياجو برنابيو عقب قدوم مارك كوكوريا وألفارو كاريراس، ما جعل المدرب مرتاحاً لخوض الأدوار الجماعية الأوروبية دون الاعتماد عليه.

    ويتناقض هذا الفائض الدفاعي بشكل حاد مع أزمة متنامية في خط الوسط بالعاصمة الإسبانية. فقد أجبرت عدة غيابات بارزة في منتصف الملعب مورينيو على إعادة النظر في توزيع تشكيلته، ما جعل ضمّ مارتينيز ضرورة تكتيكية أكثر من كونه مجرد مكافأة على التطور.


  • أزمة اختيار في خط الوسط تلوح في الأفق

    يواجه ريال مدريد نقصًا حادًا في الصفوف قبل مباراته الافتتاحية في دوري أبطال أوروبا أمام إنتر يوم 8 سبتمبر.

    وسيقضي برناردو سيلفا، صفقة الصيف، عقوبة الإيقاف بعد أن حصل على بطاقة حمراء بسبب لمسة يد متعمدة ضد ريال مدريد عندما كان قائدًا لمانشستر سيتي الموسم الماضي.

    كما يغيب أردا جولر وإدواردو كامافينجا بداعي الإيقاف عن المواجهة الأوروبية في سانتياجو برنابيو. علاوة على ذلك، يُتوقع أن يغيب أوريلين تشواميني بسبب مشكلة عضلية، فيما يبقى تياجو بيتارش موضع شك كبير.

    هذا الخط الوسط المنهك يترك مورينيو يبحث بشدة عن الخيارات أمام بطل إيطاليا. ويضمن الترقية السريعة لمارتينيز أن يمتلك النادي غطاءً أساسيًا في وسط الملعب، محوّلًا موهبة قيد التطوير إلى ركيزة فورية في الفريق الأول.


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    الواجبات المحلية قبل الاختبار الإيطالي

    وقبل تحويل تركيزه إلى دوري أبطال أوروبا، يعود ريال مدريد إلى منافسات الليجا بمواجهة أمام ريال بيتيس.

    وقد يخوض مارتينيز مباراته الأولى مع الفريق الأول لريال مدريد في هذه المواجهة المحلية، بعدما سبق له الظهور لأول مرة في دوري الدرجة الأولى مع سانتاندير.

    ثم سيُعدّ مورينيو تشكيلته المنهكة لاستضافة إنتر الأسبوع المقبل. وستضع افتتاحية المشوار الأوروبي عمق خط وسط ريال مدريد على المحك بشدة، ما قد يمنح مارتينيز فرصة الظهور على أكبر مسرح في القارة.

الدوري الإسباني
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ريال مدريد
ريال مدريد