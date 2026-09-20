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Lamine Yamal Jose MourinhoGetty Images
Muhammad Zaki
ترجمه

"زملاء حرب" .. مورينيو يشيد بسيميوني ويرد على مقارنة ريال مدريد وبرشلونة

جوزيه مورينيو
ريال مدريد
برشلونة
أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد
الدوري الإسباني

ديربي مدريد يجمع مورينيو ضد سيميوني الأحد

خرج جوزيه مورينيو ليرد بقوة على أولئك الذين يقارنون فريقه ريال مدريد ببرشلونة المتألق، مؤكدًا أن سباق لقب الليجا هو ماراثون وليس سباقًا قصيرًا.

ويُعِدّ المدرب البرتغالي فريقه لرحلة عالية المخاطر إلى ملعب ميتروبوليتانو لمواجهة أتلتيكو مدريد يوم الأحد.

  • ريال مدريد يتخلف عن المتصدرين في وقت مبكر

    يجد ريال مدريد نفسه متأخراً عن غريمه اللدود برشلونة في المراحل المبكرة من موسم الليجا. وبينما سجّل العملاق الكتالوني 34 هدفاً في سبع مباريات فقط، أبرزها الفوز الساحق بنتيجة 7-2 على راسينج سانتاندر يوم الأربعاء، عاش ريال مدريد بداية أكثر اضطراباً بعض الشيء في مشواره المحلي.

    تلقّى فريق مورينيو هزيمة واحدة، بنتيجة 1-0 أمام ريال بيتيس، واعتمد مراراً على دراما اللحظات الأخيرة لانتزاع العلامة الكاملة. وقد ظهر ذلك جلياً خلال مواجهته الأخيرة مع إلتشي، حين فرّط في تقدّمه بنتيجة 2-0 قبل أن يخطف كارلوس إسبي هدف الفوز في الدقيقة 91 لينقذ الفريق من الحرج.


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  • FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-RAYOAFP

    مورينيو يقلل من أهمية أداء برشلونة

    وعلى الرغم من الأداء المذهل الذي يقدمه برشلونة، رفض مورينيو الخوض في أي حديث عن غريمهم التاريخي. وأصرّ المدرب البرتغالي على أن تركيزه الوحيد ينصبّ على معالجة المشكلات التكتيكية القائمة داخل غرفة ملابس فريقه.

    وقال مورينيو للصحفيين: «تاريخيًا وثقافيًا، لا يمكن مقارنة ريال مدريد بأي أحد. لذا لن أقارننا بأي فريق. سأتحدث عنا، وعن مشكلاتنا، وعن الأمور التي يتعين علينا تحسينها. خلال الأشهر القليلة التي قضيتها هنا، أدركت أنه بات من الصعب أكثر فأكثر أن نسمع شيئًا إيجابيًا عن ريال مدريد».

    كما أشار المدرب المخضرم إلى روح القتال التي يتحلى بها لاعبوه، لا سيما في المباريات المتقاربة، وأضاف: «في المباريات الثلاث التي وصلنا فيها إلى الدقائق الأخيرة ونحن بحاجة إلى التسجيل، أنهيناها ببذل مجهود بدني ونفسي وبإصرار كبير. فإلى جانب الجودة، يمتلك هذا الفريق قوة كمجموعة. إنه سباق ماراثوني. فالدوري ليس دائمًا طريقًا سريعًا مستقيمًا بلا عقبات، لكننا سنكون حاضرين».


  • الثقة في مشروع البيرنابيو

    بعد عودته الحديثة إلى قيادة ريال مدريد من ملعب البرنابيو، سارع مورينيو إلى تذكير المنتقدين بأن فريقه المُشكَّل حديثاً لا يزال في مرحلة انتقالية. وقد عانى الفريق بشكل ملحوظ في الحفاظ على سيطرته طوال 90 دقيقة كاملة، وهو خلل ظهر بشكل مؤلم من خلال هفوته الدفاعية أمام إلتشي.

    وأوضح مورينيو: «هذه عملية متكاملة. إذا كان المدربون يتدربون لعامين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو عشرة أعوام، ويتحدثون عن عملية وتطوّر، فتخيّلوا حالنا ونحن معاً منذ بضعة أشهر فقط».

    كما خصّ نظيره في أتلتيكو مدريد دييجو سيميوني بالثناء، مستعيداً منافستهما الطويلة على خط التماس. واعترف بشأن تصريحاته السابقة قائلاً: «تقول الكثير من الأمور السخيفة خلال مسيرتك. أحياناً تتأثر باللحظة، وأحياناً يكون الأمر استراتيجياً. لكن في النهاية، إما أن تحترم أو لا تحترم... نحن خصمان مجدداً، لكننا رفيقا حرب».


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    مواجهة حاسمة تنتظر في ملعب ميتروبوليتانو

    سيسعى ريال مدريد إلى مواصلة الضغط على برشلونة عندما يقطع مسافة قصيرة إلى ملعب ميترابوليتانو لمواجهة أتلتيكو يوم الأحد. وسيكون خوض ديربي مدريد المشتعل اختبارًا صعبًا لصلابته المتنامية وانضباطه التكتيكي.

    يدرك مورينيو أن تجنب فقدان المزيد من النقاط أمر حيوي لمواكبة المنافسة في الدوري الإسباني الممتاز، خاصة وأن فريقه ما زال يتأقلم مع متطلباته الصارمة في هذه الأشهر الأولى الحاسمة.

الدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد crest
أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد