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AS Roma v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Donny Afroni و علي سمير
ترجمه

ردًا على اتهام مورينيو بـ"انتهاء روما" .. جاسبيريني : ريال مدريد لم يكن على قدر المهمة!

جيان بييرو غاسبيريني
روما
جوزيه مورينيو
ريال مدريد
دوري أبطال أوروبا

المدرب الإيطالي يدافع عن فريقه

قدّم جيان بييرو جاسبيريني ردًّا متحديًا على جوزيه مورينيو بعد أن قال مدرب ريال مدريد إن لاعبي روما كانوا "أمواتًا" خلال مواجهتهما في دوري أبطال أوروبا.

وأكّد مدرب الذئاب أن فريقه كان الأفضل في الجزء الأكبر من المباراة، على الرغم من الانهيار المتأخر على ملعب الأولمبيكو.

  • جاسبيريني يرد على تصريحات مورينيو

    خرج جاسبيريني في حالة من الصدمة بعد أن أهدرت روما موقفًا مثاليًا أمام مدريد، لكنه اعترض بشكل خاص على القراءة التي قدّمها مورينيو بعد المباراة. فبعد انقلاب درامي في الدقائق الأخيرة حقق فيه العملاق الإسباني الفوز عبر سلسلة من الكرات الثابتة، أشار المدرب البرتغالي إلى أن الفريق الإيطالي انهار ذهنيًا وجسديًا تحت وطأة الضغط.

    وقال مورينيو لشبكة أمازون برايم: «عند النتيجة 3-1 ظنوا أن المباراة قد انتهت، لكن في الحقيقة كان لاعبو روما هم المنتهون».

    ولم يستسغ جاسبيريني هذا التصريح، وهو الذي رأى فريقه يسيطر على فترات طويلة من اللقاء قبل أن يستقبل ثلاثة أهداف من الركنيات في نهاية كارثية بالنسبة لجماهير الأرض.

    وردًا على عبارة «المنتهون»، قدّم جاسبيريني وجهة نظر مختلفة تمامًا عن مجريات المباراة، حيث قال مدرب روما: «لا أعتقد ذلك. يبدو لي أنه إذا كان هناك من لم يعد قادرًا على الاستمرار فهم هم. كان بإمكاننا تسجيل بعض الأهداف الإضافية. لقد تم التفوق عليهم في كل الجوانب. سجلوا الأهداف وهي محسوبة لهم بحق، وكانوا جيدين في استغلال قوتهم البدنية. أما فيما تبقى، فهم بالتأكيد لم يكونوا في مستوى المهمة».

  • FBL-EUR-C1-ROMA-REAL MADRIDAFP

    الإحباط بسبب الهشاشة في الكرات الثابتة

    كانت الخسارة مُرّة بشكل خاص بالنسبة إلى جاسبيريني بسبب الطريقة التي استقبل بها فريقه الأهداف. فبعد التحكم في إيقاع المباراة لمدة 80 دقيقة، بدا أن روما تجمّد في مراحل التحولات الدفاعية، ما سمح لريال مدريد باستغلال تفوقه في الطول بشكل متكرر.

    وقد أبدى مدرب الذئاب استغرابه من الطريقة التي تحوّل بها خطه الدفاعي، الذي ظهر متيناً في معظم فترات الليلة، إلى خط هشّ بشكل مفاجئ.

    وقال جاسبيريني لشبكة سكاي سبورت إيطاليا: "توقفنا عند خط النهاية، أصبنا بالشلل، ومع ذلك فقد نفّذوا ركلات ركنية في الشوط الأول ولم نُظهر هذه الهشاشة. لقد سجلوا الأهداف بسهولة مُفرطة، وفي مباراة كهذه لم يكن يجب أن تحدث هذه المواقف. من الصعب النهوض مرة أخرى بعد خسارة كهذه. يجب أن نبدأ من جديد انطلاقاً من المباراة حتى لحظة استقبال الأهداف، يجب أن نرد سريعًا، وإلا فإن كل ما قدمناه من أمور جيدة سيُمحى وينساه الجميع."

  • معالجة المخاوف من الإصابات والهزة النفسية

    وزاد من قسوة الخسارة مشاكل بدنية تعرّض لها اللاعبان المؤثران مانو كوني وباولو ديبالا، إذ خرج كلاهما مضطرًا خلال اللقاء.

    وأكد جاسبيريني طبيعة هذه المتاعب قائلًا: "بالنسبة إلى كوني، فالأمر يتعلق بمشكلة عضلية، أما ديبالا فقد شعر ببعض الشد في عضلة الساق. مشكلة كوني تبدو أكثر خطورة قليلًا. في مثل هذه المباريات ذات الوتيرة العالية، لا يمكن تجنّب الإصابات الطفيفة، لكننا سنتفاعل بقوة مع هذه الانتكاسة."

    وفي حديثه عن الحالة الذهنية لفريقه خلال العشر دقائق الأخيرة، أشار جاسبيريني إلى أن غياب الهدوء كان السبب.

    وأوضح: "ربما كان هناك نقص في الشخصية ولم ندرك أن تلك اللحظة كانت حاسمة. هذا جزء من كرة القدم، حتى وإن كان أمرًا غير معتاد. علينا أن نجد القوة لنبدأ من جديد انطلاقًا من تلك الثمانين دقيقة الجيدة وأن نردّ."

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  • AS Roma v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    التركيز على نقاط الضعف البدنية

    اعترف مدرب روما بأن فريقه عانى في التعامل مع الأمر عندما بدأ ريال مدريد في الدفع بالقوة البدنية داخل منطقة الجزاء، وأقرّ بأن ذلك يمثل نقطة ضعف متكررة لفريقه: "بعض الفرق تدفع بلاعبيها إلى الأمام فحسب، ونحن نكون عُرضة للخطر في تلك المواقف. يحدث ذلك أمام هذه الفرق التي تتمتع بقوة بدنية كبيرة، وهو موقف يتعين علينا أن نتطور فيه".

    وعلى الرغم من النهاية المُرة، أصرّ جاسبيريني على أن الأداء أظهر قدرة روما على منافسة كبار الأندية، قائلاً: "لم يكن الأمر تراجعاً بدنياً، لأننا حتى عند النتيجة 3-1 واصلنا اللعب وكان بإمكاننا إنهاء بعض الهجمات بصورة أفضل. جاءت الأهداف من تلك الكرات الثابتة، وهذا يُحسب لهم. نخرج من المباراة بخيبة أمل، لكننا كنا أفضل من ريال. لم يكن لديهم سوى ذلك السلاح الوحيد. ننتقل من النشوة إلى خيبة الأمل، ويجب تجاوز ذلك سريعاً".

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