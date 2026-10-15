ردًا على اتهام مورينيو بـ"انتهاء روما" .. جاسبيريني : ريال مدريد لم يكن على قدر المهمة!

خرج جاسبيريني في حالة من الصدمة بعد أن أهدرت روما موقفًا مثاليًا أمام مدريد، لكنه اعترض بشكل خاص على القراءة التي قدّمها مورينيو بعد المباراة. فبعد انقلاب درامي في الدقائق الأخيرة حقق فيه العملاق الإسباني الفوز عبر سلسلة من الكرات الثابتة، أشار المدرب البرتغالي إلى أن الفريق الإيطالي انهار ذهنيًا وجسديًا تحت وطأة الضغط.

وقال مورينيو لشبكة أمازون برايم: «عند النتيجة 3-1 ظنوا أن المباراة قد انتهت، لكن في الحقيقة كان لاعبو روما هم المنتهون».

ولم يستسغ جاسبيريني هذا التصريح، وهو الذي رأى فريقه يسيطر على فترات طويلة من اللقاء قبل أن يستقبل ثلاثة أهداف من الركنيات في نهاية كارثية بالنسبة لجماهير الأرض.

وردًا على عبارة «المنتهون»، قدّم جاسبيريني وجهة نظر مختلفة تمامًا عن مجريات المباراة، حيث قال مدرب روما: «لا أعتقد ذلك. يبدو لي أنه إذا كان هناك من لم يعد قادرًا على الاستمرار فهم هم. كان بإمكاننا تسجيل بعض الأهداف الإضافية. لقد تم التفوق عليهم في كل الجوانب. سجلوا الأهداف وهي محسوبة لهم بحق، وكانوا جيدين في استغلال قوتهم البدنية. أما فيما تبقى، فهم بالتأكيد لم يكونوا في مستوى المهمة».