وقال البرتغالي في تصريحاته:"لم يصدر مني يومًا، ولن يصدر أبدًا، كلمة واحدة ضد روما أو ضد ملّاكه: عندما أرحل، أرحل بسجل نظيف وبإحساس أنه سيبقى بيتي دائمًا. أطلقت تعليقًا سلبيًا اعتذرت عنه لـتياجو بينتو. أرحل بسجل نظيف. قد لا يبدو الأمر كذلك في بعض الأحيان، لكن في العلاقات الإنسانية، داخل النادي، أنا شخص مهذب جدًا. أرحل على وفاق، ودائمًا بإحساس أنه سيبقى بيتي دائمًا، حتى وإن لم يعد كذلك. العودة إلى مدريد تعني أيضًا العودة إلى البيت. قضيت هنا ثلاث سنوات تساوي بالتأكيد ثلاثين سنة، لأنها كانت فترة خاصة جدًا جدًا. عدت إلى البيت بسبب هذا الرابط العاطفي الذي كان يجمعني بالنادي".

وأضاف:""أعتقد أن الرابط بيني وبين جماهير روما نشأ من إدراكهم أنني لم أقلق يومًا على نفسي، أو على صورتي أو علاقاتي، لا مع الملّاك ولا مع سياسات كرة القدم الإيطالية، ولا حتى معكم في الصحافة. أنتم تعرفون أن هذا صحيح (في إشارة إلى رئيس تحرير CorSport إيفان زازاروني): أنت على الأرجح أحد صحفيَّين أو ثلاثة أربطني بهم علاقة. أمضيت في إيطاليا أربع سنوات ونصف السنة. لقد أدركوا أنه بالنسبة لي لم يكن هناك سوى روما وجماهير النادي. قاتلت من أجلهم، ومنحت كل شيء. فزنا ببطولة ربما كانت تعني أقل بالنسبة إلى نادٍ معتاد على الفوز كثيرًا. أما بالنسبة إلى فريق، إلى نادٍ لا يفوز كثيرًا، فإن لها دلالة هائلة".

وتابع المدرب المخضرم:"ذات يوم، ذهب صديق لي يعمل وكيلًا إلى تريجوريا وأرسل لي صورة للمدخل. ما زال ذلك الكأس هناك، وهو الوحيد الموجود هناك. إنه الكأس الذي يميّز مدخل مركز التدريب. ذلك الرابط ينبع أيضًا من حبهم للنادي، وهو أمر لا يمكن إلا أن يؤثر فيك. لقد أدركوا أنني منحت كل شيء. ارتكبت أخطاء، أخطأت في أمور، خسرت مباريات، لكنهم كانوا يدركون دائمًا أنني قاتلت من أجلهم. نهائي بودابست هو أعلى نقطة في هذا الارتباط. ينتهي النهائي، نذهب في عطلة، وعندما أعود، أعود وأنا ميّت بالفعل. أعود ميتًا بسبب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الذي جعلني أدفع ثمن أمر لم أكن مسؤولًا عنه. ما حدث في المطار ليس مسؤوليتي. مسؤوليتي هي الإهانات الموجهة للحكم في النفق، وعلى ذلك عليك أن تدفع الثمن. يجب ألا تدفع ثمن ما حدث في المطار، لأنه ليس خطئي. دفعت ثمن ذلك أيضًا. دفعت ثمن العلاقة مع الملّاك، الذين كان لهم طابع مختلف ونهج مختلف عن نهجي فيما يتعلق بما حدث في النهائي. عدت وأنا ميّت بالفعل. وبعد أشهر قليلة كنت قد خرجت بالفعل".