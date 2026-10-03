مورينيو اتخذ القرار .. فينيسيوس خارج تشكيل ريال مدريد قبل الكلاسيكو

تبدو معاناة الجناح على الصعيد المحلي مرتبطة بشكل عميق بعقبة ذهنية لا تزال عالقة بعد خيبة الأمل الدولية. فخلال فوز البرازيل الودي الأخير على أستراليا بنتيجة 4-2، منح لاعب وسط أرسنال برونو جيماريش ركلة جزاء الدقيقة الثمانين لفينيسيوس لرفع معنوياته، وهي لفتة قدّرها نجم مدريد عاليًا.

وبعد المباراة، تحدّث المهاجم بصراحة عن حالته الذهنية الهشّة وشكر زملاءه في المنتخب على تضامنهم.

وأوضح فينيسيوس: "برونو جيماريش هو من ينفّذ ركلات الجزاء لدينا عندما لا يلعب رافينيا، وظننت أنه سيرغب في تنفيذها، لكنه يعلم أنني بحاجة إلى بعض الثقة الآن، في هذه اللحظة".

وأضاف: "زملائي يعلمون أنني بحاجة إلى بعض الثقة الآن. خسارة كأس العالم أمر صعب ويصعب تقبّله، والعودة ليست سهلة أبدًا".



