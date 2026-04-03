موريسيو بوكيتينو يوجه رسالة إلى لاعبي توتنهام الذين يعانون من تراجع في الأداء، مشدداً على أنهم «صنعوا التاريخ»، في الوقت الذي تولى فيه روبرتو دي زيربي منصب المدير الفني للفريق

في الوقت الذي يواجه فيه توتنهام خطرًا حقيقيًا بالهبوط، دعا وانياما اللاعبين والمشجعين إلى تقديم كل دعمهم للمدرب الجديد دي زيربي. وقد ورث المدرب الإيطالي فريقًا يتقدم بفارق نقطة واحدة فقط عن منطقة الهبوط، لكن وانياما يعتقد أن المدرب السابق لفريق برايتون هو الشخص المناسب لتثبيت دفة السفينة في ملعب توتنهام هوتسبير.

وفي معرض حديثه عن التعيين، أشاد وانياما بالمدرب الجديد. وقال الكيني لصحيفة "ذا تايمز": "أعتقد أن على الجميع أن يلتفوا حوله. إنه مدرب شاب رائع وأعتقد أنه سيحقق النجاح. لقد أظهر دي زيربي أنه أينما ذهب، قام بتحسين أداء النادي. فلماذا لا يحدث ذلك مع توتنهام؟ أعلم أنه سيقلب الأمور رأساً على عقب. سيحقق النجاح".

وقد أوضح الإيطالي بالفعل أنه ملتزم بالمشروع على المدى الطويل، حيث صرح بشكل مشهور أنه سيبقى مدربًا لتوتنهام الموسم المقبل، بغض النظر عما سيحدث لوضع الفريق في الدوري.



