موريسيو بوكيتينو يوجه رسالة إلى لاعبي توتنهام الذين يعانون من تراجع في الأداء، مشدداً على أنهم «صنعوا التاريخ»، في الوقت الذي تولى فيه روبرتو دي زيربي منصب المدير الفني للفريق
وانياما يدعو إلى التوحد تحت قيادة دي زيربي
في الوقت الذي يواجه فيه توتنهام خطرًا حقيقيًا بالهبوط، دعا وانياما اللاعبين والمشجعين إلى تقديم كل دعمهم للمدرب الجديد دي زيربي. وقد ورث المدرب الإيطالي فريقًا يتقدم بفارق نقطة واحدة فقط عن منطقة الهبوط، لكن وانياما يعتقد أن المدرب السابق لفريق برايتون هو الشخص المناسب لتثبيت دفة السفينة في ملعب توتنهام هوتسبير.
وفي معرض حديثه عن التعيين، أشاد وانياما بالمدرب الجديد. وقال الكيني لصحيفة "ذا تايمز": "أعتقد أن على الجميع أن يلتفوا حوله. إنه مدرب شاب رائع وأعتقد أنه سيحقق النجاح. لقد أظهر دي زيربي أنه أينما ذهب، قام بتحسين أداء النادي. فلماذا لا يحدث ذلك مع توتنهام؟ أعلم أنه سيقلب الأمور رأساً على عقب. سيحقق النجاح".
وقد أوضح الإيطالي بالفعل أنه ملتزم بالمشروع على المدى الطويل، حيث صرح بشكل مشهور أنه سيبقى مدربًا لتوتنهام الموسم المقبل، بغض النظر عما سيحدث لوضع الفريق في الدوري.
التصدي لمخاوف الهبوط
كان احتمال هبوط توتنهام إلى دوري الدرجة الثانية يبدو مستحيلاً قبل عامين فقط، لكن سلسلة النتائج الكارثية وأزمة الإصابات غير المسبوقة تركت النادي في حالة من الارتباك. واعترف وانياما بأنه يضطر في كثير من الأحيان إلى طمأنة الجيران القلقين بشأن مستقبل النادي.
وقال وانياما عن اللاعبين الحاليين: "أذكرهم بمدى براعتهم". "وأخبرهم أن بعضهم قد صنعوا التاريخ بالفعل بفوزهم بدوري أوروبا. عليهم أن يحرصوا على عدم إهدار ما حققوه من قبل، وأن يخرجوا النادي من منطقة الهبوط. وأنا أعلم أنهم قادرون على ذلك لأنهم أفضل مما يعتقده الناس. المكانة التي هم فيها الآن لا تحدد هويتهم. ولا تحدد هوية النادي".
استلهام روح بوتشيتينو
كانت السنوات الأكثر نجاحًا في مسيرة وانياما تحت قيادة بوكيتينو، الذي ترددت أنباء عن عودته إلى توتنهام قبل تعيين دي زيربي. ورغم أن العديد من المشجعين كانوا يأملون في عودة المدرب الحالي للمنتخب الأمريكي، فإن وانياما يعتقد أن على اللاعبين الآن أن يجدوا في أنفسهم نفس الحافز الداخلي الذي كان الأرجنتيني يطالب به.
"كان بمثابة أب للجميع لأنه كان حاضراً على أرض الملعب وخارجه أيضاً"، يتذكر وانياما. "وكان يطالب بالكثير بطريقة فريدة للغاية. كان يعامل اللاعبين بالطريقة التي يحتاج كل لاعب أن يُعامل بها. كان يعرف نقاط قوة الجميع، وكان يعرف من يحتاج إلى تشجيع أو إلى دفعة صغيرة ليفيق. كان دائماً صادقاً معي. أردت أن أريه أنني أستطيع البقاء في أعلى المستويات بفضل العمل الجاد الذي كان يطلبه".
معركة توتنهام للبقاء في الدوري
سيتولى دي زيربي قيادة توتنهام للمرة الأولى يوم الأحد المقبل، عندما يواجه الفريق فريق سندرلاند خارج أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز. ولا يفصل الفريق سوى نقطة واحدة عن منطقة الهبوط.