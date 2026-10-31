روجرز "المارادوني" أمام مانشستر يونايتد .. وضع توخيل في ورطة مع بيلينجهام وكافأ ألونسو على تجاهل فينيسيوس !

لا يمكن المبالغة بالقول إنها كانت مباراة من الزمن الجميل بين تشيلسي ومانشستر يونايتد، ولكنها كانت مواجهة "يمكنك مشاهدتها" مقارنة باللقاءات الأخيرة بين العملاقين المتخبطين.

المباراة التي انتهت بانتصار تشيلسي بهدفين دون رد، بالجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي، كانت ممتعة "نوعًا ما" واتسمت بالكثير من الأحداث المثيرة بين فريقي المدربين مايكل كاريك وتشابي ألونسو.

الأمور كانت تسير نحو تقدم مانشستر يونايتد، حيث أحرز ماتيوس كونيا الهدف الأول في الدقيقة 34، ولكن الحكم ألغاه بداعي التسلل، وعندما جاءت الفرصة لمورجان روجرز، لم يتردد ليحرز أحد أجمل أهداف هذا الموسم سواء داخل إنجلترا وخارجها، بمجهود فردي رائع في الدقيقة 50، ليكتب خسارة جديدة لكاريك.

وبعدها قرر ليساندرو مارتينيز مدافع الشياطين الحمر، قتل أي فرصة لفريقه من أجل العودة، ليتسبب في ركلة جزاء ويُطرد من الملعب تمامًا، ليحرز تشيلسي الثاني عن طريق كول بالمر، لتنتهي المباراة 2/0 لصالح أصحاب الأرض.

بعيدًا عن ليساندرو وبرونو فيرنانديش الذي عاد لمساعدة تشيلسي على الانتصار بتكاسله وفرصته الضائعة في الدقيقة 26، علينا الحديث عن النقطة المضيئة الأهم في هذه المباراة .. مورجان روجرز!