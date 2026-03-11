موراتي يكشف: "عرضوا عليّ تولي نادي نابولي وإعادة إطلاقه"

ثم يكشف موراتي عن حكاية مثيرة للاهتمام تتعلق بماضي نابولي، ولا سيما السنة التي أفلست فيها النادي البارتيبي، في عام 2004: "عندما أفلست النادي، اتصل بي رئيس أحد أندية الدوري الإيطالي وعرض عليّ أن أستحوذ على النادي وأعيد إطلاقه. لكنني اعتبرت ذلك تدخلاً، وعدم احترام لمدينة وساحة تستحقان شخصاً يتولى زمام الأمور في النادي تماماً كما فعل الرئيس أوريليو دي لورينتيس".