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Croatia World Cup GFXGetty/GOAL
علي رفعت

مودريتش بعد الـ 200: صناعة واحدة تكفي للتاريخ.. وبارتي يؤجل أزمة غانية جديدة في كندا!

فقرات ومقالات
كرواتيا ضد غانا
كرواتيا
غانا
كأس العالم
توماس بارتي
لوكا مودريتش

فوز هام للكروات على غانا!

حسم المنتخب الكرواتي مواجهته المثيرة أمام نظيره الغاني بالفوز بنتيجة هدفين لهدف في الجولة الختامية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026.

وضمن رفاق القائد لوكا مودريتش بطاقة العبور المباشرة إلى الدور المقبل وسط أجواء مشحونة بالإثارة التكتيكية.

وبدأت المباراة برغبة كرواتية واضحة للسيطرة على مجريات اللعب وتدوير الكرة في منتصف الملعب، وهو ما أسفر عن هدف التقدم في الدقيقة 31 عبر اللاعب بيتار سوتشيتش بعد عمل جماعي مميز. 

ورغم التنظيم الدفاعي الصارم الذي فرضه المدرب كارلوس كيروش على خطوط المنتخب الغاني، إلا أن الاندفاع الهجومي في الشوط الثاني آتى ثماره عندما تمكن ديريك لوكاسين من إدراك هدف التعادل لصالح غانا في الدقيقة 73.

وفي الأوقات الحرجة من اللقاء، تجلت عبقرية الأسطورة لوكا مودريتش الذي صنع هدف الفوز القاتل لزميله نيكولا فلاسيتش في الدقيقة 83 من ركنية، ليمنح بلاده ثلاث نقاط غالية وضعت كرواتيا في المركز الثاني، بينما تأهلت غانا في المركز الثالث بعد تقلبات دراماتيكية كبيرة.


  • Croatia v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    إعجاز كرواتي يكتب التاريخ في المونديال


    لم تكن مواجهة غانا مجرد مباراة عادية للقائد لوكا مودريتش، بل كانت ليلة تاريخية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. 

    النجم الكرواتي الذي خاض مباراته الدولية رقم 201 في مسيرته الطويلة، نجح في كتابة اسمه بأحرف من ذهب في السجلات القياسية لبطولات كأس العالم. 

    بصناعته لهدف الفوز الثمين في الشوط الثاني، أصبح مودريتش رسميًّا أكبر لاعب يصنع هدفًا في تاريخ المونديال عن عمر يناهز 40 عامًا و 292 يومًا.

    هذا الرقم الاستثنائي حطم الرقم القياسي السابق الذي كان مسجلاً باسم المهاجم البوسني إدين دجيكو في البطولة الحالية نفسها، والذي صنع هدفًا وهو في عمر 40 عامًا و 109 أيام.

    وبهذه التمريرة الحاسمة، رفع مودريتش رصيده الإجمالي من المساهمات التهديفية مع منتخب بلاده إلى 60 مساهمة، مقسمة بين 29 هدفًا و 31 تمريرة حاسمة. 

    ورغم أن البعض يتحدث أحيانًا عن قلة مساهماته وأهدافه المباشرة في تاريخ كؤوس العالم مقارنة بغيره من النجوم أصحاب النزعة الهجومية إلا أن هذا الأمر لم يمنعه أبدًا من قيادة بلاده لإنجازات إعجازية بالوصول لنهائي 2018 ونصف نهائي النسخة الماضية 2022، وهو ما يجعل الجماهير تنتظر من هذا الجيل مشاركة تاريخية جديدة والوصول لأدوار بعيدة مجددًا في النسخة الحالية.


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  • England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    معركة تكتيكية طاحنة في خط المنتصف


    شهدت المباراة صراعًا ثنائيًّا مباشرًا ألقى بظلاله على الإيقاع العام للعب، وتمثل في المواجهة البدنية والفنية بين لوكا مودريتش وتوماس بارتي لاعب ارتكاز منتخب غانا. 

    بارتي الذي يبلغ من العمر 33 عامًا شارك كقائد دفاعي في وسط الملعب لفرض رقابة صارمة وشل حركة صناع اللعب في كرواتيا. 

    الأرقام الإحصائية للفريقين أظهرت تفوقًا واضحًا لمودريتش في الشق الهجومي وصناعة الفرص، حيث مرر ثلاث تمريرات مفتاحية وصنع الهدف الحاسم، في حين تميز بارتي في الواجبات الدفاعية من خلال القيام ب ثلاث اعتراضات ناجحة للكرة والفوز بالتحامات أرضية قوية حدت قليلًا من خطورة الهجمات الكرواتية في عمق الملعب. 

    ورغم النجاح النسبي لبارتي في تدمير بعض الهجمات إلا أن جودة التمرير القصير والتحكم في ريتم المباراة من جانب مودريتش زادت من نسبة استحواذ كرواتيا، وحرمت غانا من بناء تحولات هجومية سريعة ومستمرة، مما جعل المنتخب الغاني يعاني في الخطوط الأمامية.


  • Croatia v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    سيناريو الصعود وتأجيل أزمة التأشيرة الغانية


    تجاوزت تداعيات نتيجة المباراة حدود المستطيل الأخضر لتلقي بظلالها على الملفات التنظيمية والإدارية لمنتخب غانا في هذا المونديال المشترك.

    قبل اللقاء، كانت الحسابات تشير إلى أن احتلال غانا للمركز الثاني سيعني سفر الفريق مباشرة إلى كندا لخوض مواجهة دور 32 أمام ثاني مجموعة البرتغال في مدينة تورونتو.

     ذا السيناريو كان سيفجر أزمة تنظيمية وقانونية كبرى للاتحاد الغاني بسبب مشاكل تأشيرة الدخول الخاصة بالنجم توماس بارتي، والتي منعته سابقًا من التواجد في مباراة بنما التي أقيمت في تورنتو.

    وبسبب الخسارة واستقرار غانا في المركز الثالث، تأجلت هذه الأزمة تمامًا في الوقت الحالي، إذ تفرض الجدولة إقامة مباراة غانا المقبلة ضد صاحب المركز الأول في مجموعة كولومبيا والبرتغال في مدينة كانساس سيتي داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يضمن مشاركة بارتي بشكل طبيعي ودون عوائق إدارية.

    لكن الخطر لا يزال قائمًا، فالطريق نحو دور 16 سيعيد المواجهة مع السلطات الكندية مجددًا، حيث سيلعب الفائز من لقاء غانا وكولومبيا في مدينة فانكوفر الكندية، مما يضع الإدارة الغانية في سباق حقيقي مع الزمن لحل هذه المعضلة القانونية المعقدة.


  • Croatia v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    بيت القصيد

    تفاصيل كرة القدم لا تُكتب فقط داخل المستطيل الأخضر، بل تتحكم فيها حسابات معقدة للغاية.

    كرواتيا كسبت الرهان الفني مجددًا بفضل قائدها التاريخي لوكا مودريتش الذي يبرهن في كل موعد كبير أن التأثير الحقيقي يتجاوز لغة الأرقام ليعيد صياغة المواعيد الكبرى ويمنح بلاده فرصة حقيقية لكتابة فصل جديد من التوهج في الأدوار الإقصائية.

    وفي المقابل، خرجت غانا بنتيجة رقمية منحتها الصعود لكنها وضعت الإدارة الفنية والقانونية أمام واقع مرير ومؤجل، فبينما يتنفس المنتخب الغاني الصعداء بخوض الموقعة المقبلة على الأراضي الأمريكية وبحضور ركيزته توماس بارتي، فإن شبح الإقصاء أو الحرمان من القوة الضاربة في دور الـ 16 لا يزال يلوح في الأفق الكندي.


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