



لم تكن مواجهة غانا مجرد مباراة عادية للقائد لوكا مودريتش، بل كانت ليلة تاريخية بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

النجم الكرواتي الذي خاض مباراته الدولية رقم 201 في مسيرته الطويلة، نجح في كتابة اسمه بأحرف من ذهب في السجلات القياسية لبطولات كأس العالم.

بصناعته لهدف الفوز الثمين في الشوط الثاني، أصبح مودريتش رسميًّا أكبر لاعب يصنع هدفًا في تاريخ المونديال عن عمر يناهز 40 عامًا و 292 يومًا.

هذا الرقم الاستثنائي حطم الرقم القياسي السابق الذي كان مسجلاً باسم المهاجم البوسني إدين دجيكو في البطولة الحالية نفسها، والذي صنع هدفًا وهو في عمر 40 عامًا و 109 أيام.

وبهذه التمريرة الحاسمة، رفع مودريتش رصيده الإجمالي من المساهمات التهديفية مع منتخب بلاده إلى 60 مساهمة، مقسمة بين 29 هدفًا و 31 تمريرة حاسمة.

ورغم أن البعض يتحدث أحيانًا عن قلة مساهماته وأهدافه المباشرة في تاريخ كؤوس العالم مقارنة بغيره من النجوم أصحاب النزعة الهجومية إلا أن هذا الأمر لم يمنعه أبدًا من قيادة بلاده لإنجازات إعجازية بالوصول لنهائي 2018 ونصف نهائي النسخة الماضية 2022، وهو ما يجعل الجماهير تنتظر من هذا الجيل مشاركة تاريخية جديدة والوصول لأدوار بعيدة مجددًا في النسخة الحالية.



