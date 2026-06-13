Getty Images Sport
موجهًا رسالة إلى برشلونة .. دي لا فوينتي يعلن جاهزية يامال لكأس العالم
دي لا فوينتي يؤكد أن يامال جاهز للعب
طمأن لويس دي لا فوينتي، مدرب المنتخب الإسباني، الجماهير بشأن لياقة لامين يامال قبل المباراة الأولى لـ«لا روخا» في كأس العالم 2026 ضد الرأس الأخضر.
وكان جناح برشلونة يتعافى من إصابة في أوتار الركبة أبعدته عن الملاعب لعدة أسابيع على مستوى النادي. وأثارت حالته القلق بشأن حجم الجهد المطلوب منه، لا سيما مع انطلاق بطولة دولية كبرى.
ومع ذلك، كشف دي لا فوينتي أن اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا لائق بدنيًا بما يكفي للمشاركة. ورغم أن يامال ليس جاهزًا بعد لخوض مباراة كاملة، إلا أنه لا يزال ضمن خطط إسبانيا للمباراة الافتتاحية للبطولة.
- Getty Images Sport
مدرب المنتخب الإسباني يشرح الوضع البدني للاعبين
وفي حديثه مع الصحفيين في تشاتانوجا، أوضح دي لا فوينتي الحالة الحالية ليامال، وألمح إلى أن القرار النهائي سيتخذ مع اقتراب موعد انطلاق المباراة. كما نفى مدرب المنتخب الإسباني التكهنات التي تشير إلى أن إشراك اللاعب الشاب يمثل مخاطرة غير ضرورية نظراً لإصابته الأخيرة: "إنه في حالة تسمح له بالمشاركة يوم الاثنين"، اعترف دي لا فوينتي. "سنقيّم الظروف. لديك فكرة ما، لكن المباراة تأخذك إلى شيء آخر. لامين جاهز للعب، لكنه ليس جاهزاً للعب 90 دقيقة".
وأردف: "كرة القدم نشاط محفوف بالمخاطر. في ثلاث دقائق أو 90 دقيقة، يمكن أن تتعرض للإصابة لأن الخطر موجود دائمًا. نحن نفكر في صحة اللاعبين، لكن علينا أن نضع في اعتبارنا أن المباراة الأولى في كأس العالم قد تكون حاسمة. سنقيّم حالته".
ضعف سيطرة برشلونة
في حين أن الأندية غالبًا ما تحاول التأثير على عدد الدقائق التي يلعبها نجومها البارزون خلال فترات التوقف الدولية، فإن كأس العالم تسير وفقًا لديناميات مختلفة. ويحافظ كل من برشلونة والاتحاد الإسباني لكرة القدم (RFEF) على حوار مستمر، لكن القرار النهائي يظل في يد الجهاز الفني للمنتخب الوطني بشكل قاطع، مما يترك لهانسي فليك ومجلس إدارة برشلونة مجالًا ضئيلًا للتدخل.
أصر دي لا فوينتي على أن قنوات الاتصال تظل مفتوحة، لكنه أكد سلطته المطلقة على اختيار تشكيلة الفريق لمباراة يوم الاثنين.
وأضاف: "التواصل مع برشلونة رائع، وهناك تعاون استثنائي. هناك اتصال مستمر مع برشلونة، لكنني من سيتخذ القرار. سأقيّم ما إذا كان عليه أن يلعب أم لا".
التعامل بحذر مع دقائق يامال
وكما صرح دي لا فوينتي، من غير المرجح أن يلعب يامال مباراة كاملة ضد الرأس الأخضر. وبدلاً من ذلك، قد تكتفي إسبانيا بإشراكه من مقاعد البدلاء، مما يتيح له إحداث تأثير مع الحد من الجهد البدني الذي يتحمله عضلة الفخذ الخلفية التي لا تزال في مرحلة التعافي.
بالنسبة لإسبانيا، فإن عودة أحد أكثر لاعبيها تأثيراً في الهجوم يمثل دفعة قوية في بداية البطولة. وفي الوقت نفسه، ستراقب برشلونة عن كثب المراهق وهو يخطو خطواته الأولى في العودة إلى المنافسات على أكبر مسرح.