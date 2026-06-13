موجهًا رسالة إلى برشلونة .. دي لا فوينتي يعلن جاهزية يامال لكأس العالم

طمأن لويس دي لا فوينتي، مدرب المنتخب الإسباني، الجماهير بشأن لياقة لامين يامال قبل المباراة الأولى لـ«لا روخا» في كأس العالم 2026 ضد الرأس الأخضر.

وكان جناح برشلونة يتعافى من إصابة في أوتار الركبة أبعدته عن الملاعب لعدة أسابيع على مستوى النادي. وأثارت حالته القلق بشأن حجم الجهد المطلوب منه، لا سيما مع انطلاق بطولة دولية كبرى.

ومع ذلك، كشف دي لا فوينتي أن اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا لائق بدنيًا بما يكفي للمشاركة. ورغم أن يامال ليس جاهزًا بعد لخوض مباراة كاملة، إلا أنه لا يزال ضمن خطط إسبانيا للمباراة الافتتاحية للبطولة.